Загадочная болезнь в центральном Китае это не смертельный вирус 2003-го

Загадочная вирусная пневмония, которой больны десятки людей в центральном Китае, не является тяжелым острым респираторным синдромом (Sars), заявили официальные представители китайского здравоохранения.

Они также исключили птичий грипп и ближневосточный респираторный синдром и заявили, что расследование продолжается.

В общей сложности 59 случаев заболевания были зарегистрированы в городе Ухань, в семи случаях состояние больных критическое.

Из-за распространения болезни Сингапур и Гонконг вынуждены были установить процедуры скрининга для уроженцев Уханя.

Вирус Sars - убийца из прошлого

Эпидемия потенциально смертельного, гриппоподобного вируса Sars стала причиной гибели более чем 700 человек по всему миру в 2002-03 годах, а началась на территории КНР, напоминает "Правда.Ру".

В заявлении, опубликованном на её веб-сайте, Уханьская муниципальная комиссия здравоохранения заявила, что 163 человека, контактировавшие с инфицированными, были помещены под медицинское наблюдение. Она сообщила, что продолжаются усилия по выявлению вируса и его источника.

Ранее комиссия заявила, что нет зарегистрированных случаев передачи этого заболевания от человека к человеку. Кроме того, отмечается, что ряд инфицированных работали на городском рынке морепродуктов, поэтому власти санируют данный район.