В Сочи ожидаются смерчи в новогоднюю ночь

Смерчи могут обрушиться на побережье Сочи в ближайшие три-шесть часов. Об этой опасности предупредили в местной администрации.

Население курортного города и туристов просят не приближаться в новогодний вечер к водоёмам, а также заранее принять необходимые меры, чтоб избежать утраты и повреждения личных вещей. Власти также напомнили, что вызов спасателей доступен по номеру 112 с мобильных телефонов.

Совсем недавно в Сочи боролись с пламенем в ходе сильного лесного пожара, напоминает "Правда.Ру".