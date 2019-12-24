Лес загорелся вблизи Сочи 24 декабря. Все оперативные службы заняты в тушении пламени.
О пожаре сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Официальных сообщений о возгорании пока не поступало.
Сообщается, что лес пылает между поселками Буу и Хобза. Угрозы для населённых пунктов, впрочем, пламя не представляет: оно отрезано от них водной преградой.
Тушение пожара временно приостановлено в связи с ночным временем и будет продолжено утром 25 декабря.
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