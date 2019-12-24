Лесной пожар начался в окресностях Сочи

Лес загорелся вблизи Сочи 24 декабря. Все оперативные службы заняты в тушении пламени.

О пожаре сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Официальных сообщений о возгорании пока не поступало.

Сообщается, что лес пылает между поселками Буу и Хобза. Угрозы для населённых пунктов, впрочем, пламя не представляет: оно отрезано от них водной преградой.

Тушение пожара временно приостановлено в связи с ночным временем и будет продолжено утром 25 декабря.