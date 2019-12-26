80-летний российский журналист задержал грабителя в центре Лондона

Российский 80-летний журналист Вячеслав смог самостоятельно задержать преступника в центре Лондона. Злоумышленник пытался украсть у журналиста его сумку.

По словам Вячеслава, он все время носит сумку с телефонами, в которых "вся жизнь". Внезапно к нему сзади подбежал неизвестный и вырвал у него барсетку.

Вячеслав рассказал, что он сразу развернулся и догнал его. Так как преступник был довольно внушительных размеров, его удалось быстро завалить, прыгнув на шею. Из-за разницы в весе грабитель смог вырваться, но Вячеслав снова догнал его с помощью двух молодых людей.

Из-за данного инцидента у Вячеслава появилась трещина в лучезапястном суставе и опух глаз. Злоумышленника ищет полиция.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американец ограбил банк и разбросал деньги по улице, пожелав "счастливого Рождества".