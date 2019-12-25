Американец ограбил банк и разбросал деньги по улице

В США, в штате Колорадо, мужчина совершил ограбление банка. После этого он выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух с пожеланиями "счастливого Рождества".

Как рассказали очевидцы, затем грабитель пошел в кофейню и стал ждать ареста.

Грабителем оказался 65-летний Дэвид Оливер. Он не сопротивлялся полиции, оружия у него с собой не было. Очевидцы собрали разбросанные им деньги и вернули в банк.

На какую сумму Оливер ограбил банк, не сообщается.

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