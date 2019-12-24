В российский спутник "Метеор-М" врезался микрометеорит

В "Роскосмосе" рассказали о нештатной ситуации, которая произошла на спутнике "Метеор-М" 18 декабря. Специалистами было зафиксировано внешнее воздействие на конструкцию спутника. В госкорпорации предполагают, что "Метеор-М" столкнулся с микрометеоритом.

Столкновение привело к тому, что спутник сошел с орбиты и "перешёл в режим неориентированного полёта с высокими значениями угловых скоростей". Из-за аварийной ситуации "Метеор-М" перешел в энергосберегающий режим, отключил бортовые системы и прекратил выполнение задач.

Сотрудники "Роскосмоса" уже установили связь со спутником и проводят отладочные работы.