В "Роскосмосе" рассказали о нештатной ситуации, которая произошла на спутнике "Метеор-М" 18 декабря. Специалистами было зафиксировано внешнее воздействие на конструкцию спутника. В госкорпорации предполагают, что "Метеор-М" столкнулся с микрометеоритом.
Столкновение привело к тому, что спутник сошел с орбиты и "перешёл в режим неориентированного полёта с высокими значениями угловых скоростей". Из-за аварийной ситуации "Метеор-М" перешел в энергосберегающий режим, отключил бортовые системы и прекратил выполнение задач.
Сотрудники "Роскосмоса" уже установили связь со спутником и проводят отладочные работы.
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