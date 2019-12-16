Мужчина в Нижегородской области пытался убить всю свою семью

Житель Нижегородской области арестован на два месяца по подозрению в покушении на тройное убийство. Он пытался убить своих родителей и десятилетнюю дочь.

Как сообщает региональное СУ СК, инцидент произошёл в ночь на 13 декабря в деревне Большие Поляны. По версии следствия, арестованный вдруг беспричинно набросился с ножом на дочь, затем нанёс ранения пожилым матери и отцу и скрылся.

Что сейчас с убийцей и пострадавшими

Раненые находятся в больнице, причём девочка и 60-летняя мать нападавшего — в тяжёлом состоянии. Подозреваемого задержали на следующий день и в ближайшее время официально предъявят ему обвинения. Кроме того, мужчина пройдёт через психиатрическую экспертизу, которая определит, контролировал ли мужчина свои действия.

В Нижнем Новгороде пройдёт суд над мужчиной, зарезавшим тёщу и тестя и ранившего дочь под влиянием алкоголя, напоминает "Правда.Ру."