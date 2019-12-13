Неизвестные открыли огонь из автомобиля по прохожим в канадском Торонто. Один подросток был в результате госпитализирован.
Поздним вечером по местному времени, 12 декабря, из неустановленного автомобиля открыли огонь по группе молодых людей, переходивших в тот момент дорогу. Лишь один из четырёх пешеходов пострадал.
Сейчас 16-летний юноша находится в больнице, его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное, и угрозы жизни нет.
Автомобиль со стрелком скрылся с места происшествия. Мотивы нападавших неизвестны. В настоящее время канадская полиция разыскивает тех, кто был причастен к стрельбе.
Северную Америку на этой неделе потряс инцидент в американском Джерси-Сити, напоминает "Правда.Ру". Два человека во вторник атаковали кошерный магазин, а затем открыли огонь по полиции.
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.