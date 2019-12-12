Уголовное дело возбуждено в отношении 46-летнего жителя Нижнего Новгорода. На протяжении полутора лет он включал запись звуков конского ржания, чем измучил соседей.
О возбуждении дела об истязании сообщила пресс-служба областного ГУ МВД. Подозреваемый, по версии следствия, регулярно включал аудиозапись лошадиного ржания в своей квартире, начиная с апреля 2018 года, чем причинял психологические страдания вынужденным слушать всё это соседям.
Что стало мотивом столь странного поведения нижегородца — не сообщается.
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