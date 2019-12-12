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Мужчину осудили за многократные звонки экс-супруге

Общество

В городе Рочдейл (Британия) мужчина преследовал свою бывшую супругу из-за того, что она начала продажу семейного дом. За три дня он совершил бывшей жене 513 звонка, всего за время ссоры — 655 звонков. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Саид Али и Риффат Риаз развелись в прошлом году после 16 лет брака. Супруги вместе руководили несколькими маркетинговыми фирмами. Мужчина не оказывал бывшей супруге финансовой поддержки. Она одна воспитывала троих детей, поэтому решила продать за 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 25 миллионов рублей) семейный особняк с декоративным прудом для разведения рыбы.

Но Али предъявил Риаз требование, чтобы дом в течение суток был снят продажи, в ином случае он заявил, что "будут последствия". Кроме всего, он начал обвинять бывшую супругу в том, что она позволяет двум их детям прогуливать школьные уроки.

Сначала Али просто вынесли предупреждение, но он продолжил совершать звонки. Тогда его арестовали и далее осудили. Британец был приговорен к десяти месяцам тюрьмы с отсрочкой на 18 месяцев. Ему также запретили иметь какие-либо контакты с Риаз в течение 2-х ближайших лет.

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