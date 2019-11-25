Алтайские следователи: 100 ударов табуретом – это не убийство

Жители Алтайского края возмущены выводами, к которым пришло следствие по резонансному происшествию в городке Заринск.

Там в июне 28-летний мужчина, разозлившись на жену, которая, как следует из материалов уголовного дела, «не прислушалась к его требованию прекратить выпивать», нанес ей примерно 100 ударов табуреткой. Выместив таким образом свое недовольство, супруг отправился спать. А утром обнаружил, что жена умерла.

Картина преступления вроде бы ясна. По нему в СК по Алтайскому краю возбудили дело за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть потерпевшего. А потом переквалифицировали на «вред средней тяжести».

Местные СМИ на вопрос: «Как же так: 100 ударов табуреткой - это не убийство?», получили ответ от пресс-службы СК, в котором говорится, что «женщина умерла не от этих ударов, а по иной причине». А вот назвать эту причину отказались, сославшись на «этические причины».

Муж, который вины своей не отрицает и говорит, что «был очень зол», может сесть в тюрьму на срок до 5 лет. Трое детей остались сиротами.

Напомним, что сейчас в России активно обсуждается закон о "домашнем насилии". По статистике (которая у нас в стране весьма приблизительна), примерно 14 тысяч россиянок каждый год погибают от рук "близких" людей. А, как следует из опроса, проведенного сервисом "Майл.ру" с различного рода проявлениями домашней тирании сталкивались примерно половина женщин в стране.

Фото:© tayga.info