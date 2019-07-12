Больше половины россиянок (56%) подвергались домашнему насилию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами сервиса "Леди Mail.ru".
При этом около 86% из них продолжали отношения с партнером, который применял насилие. Домашние насилие 94% респондентов связывают с физическим насилием, например, ударом. Принуждение к физической близости считают насилием 81% опрошенных женщин, а еще 80% - запирание дома против собственной воли.
Реже всего насилием называли применение силы во время ссоры - такую ситуацию неприемлемой посчитали только треть россиянок. С подобными случаями сталкивались 36% женщин.
В минувшем году россиянок признали самыми незащищенными в мире от насилия. Россия набрала ноль баллов в области законодательства в сфере защиты прав женщин, поскольку в стране не приняты законы о домашнем насилии, домогательствах на рабочем месте и в учебном заведении.
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