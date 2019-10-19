Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Опубликован список погибших при пожаре в Ростове

Происшествия print

19 октября около 4 часов утра в старом доме на Ленинской улице Ростова Ярославского края вспыхнул сильный пожар. На данный момент пожарные смогли потушить огонь. На месте происшествия работают следователи. Местные власти развернули штаб для помощи пострадавшим.

Экстренным службам удалось эвакуировать 25 человек. По информации МЧС, под завалами может находиться ещё один человек - 50-летний Владимир Урбах. Спасатели смогли спасти жизнь 22-летней Людмиле Ванюшевой, 22-летней Анастасии Ленденёвой, а также 35-летнему Игорю Ванюшевую.

В МЧС также огласили список погибших: Сергей Леднев (2 года), Полина Леднева (4 года), Анастасия Куркина (23 года), Алина Куркина (3 года), Евгения Куркина (1,3 года) и Милана Куркина (6 лет).

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как пьяная мать бросила своего 4-летнего сына в горящей квартире в Ростове-на-Дону.

Читайте также:

В Ростове полыхают торговые павильоны на рынке "Атлант": видео

Темы мчс дети пожар ростов ярославская область
Обсудить
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Ассирийские военные «лайфхаки»
Ваше здоровье
Шесть способов, помогающих на время снять боль без лекарств
Новости Украины
Почему Трамп послал Зеленского к Путину
Новости Все >
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Опубликован список погибших при пожаре в Ростове
При разрушении дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек
Илон Маск пообщался с участниками бизнес-форума на Кубани
Росстандарт планирует отменить документы на поверку счетчиков
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
Британец купил мини-пига, который вырос до 178 кг
В Севастополе мать накормила годовалую дочку кашей с кислотой
В Хорватии обнаружили римскую колесницу с лошадьми
Внука Назарбаева осудили в Лондоне за укус полицейского
Последние материалы
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Ассирийские военные «лайфхаки»
Опубликован список погибших при пожаре в Ростове
Шесть способов, помогающих на время снять боль без лекарств
Почему Трамп послал Зеленского к Путину
При разрушении дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек
Илон Маск пообщался с участниками бизнес-форума на Кубани
Росстандарт планирует отменить документы на поверку счетчиков
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
3 урока истории: значимые исторические сражения Русского воинства
Популярное
Общество
Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом

Родственники Анастасии Заворотнюк рассказали общественности, что актриса отказалась от лечения дорогостоящей вакциной, которой лечили Жанну Фриске.

Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Здоровье
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Здоровье
Шесть признаков, говорящих о наличии большого количества токсинов в организме
Общество
В России массово увольняют предпенсионеров
Соломон Соловьев Дирижеры собственной свободы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Реформа полиции: "лучшие из лучших" - взяточники? Любовь Степушова Руслан Веснянко Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого? Руслан Веснянко
Комментарии
Жители Ярославля накинулись на бабушку из-за пенсии в 17 тысяч
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
Реформа полиции: "лучшие из лучших" - взяточники?
Верховная рада планирует вернуть "украинские территории" Кубани
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Реформа полиции: "лучшие из лучших" - взяточники?
Народный рецепт для облегчения боли при вросшем ногте с помощью чеснока
"Струсили": Россия выходит из Комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права в военное время
Реформа полиции: "лучшие из лучших" - взяточники?
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
Внука Назарбаева осудили в Лондоне за укус полицейского
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
Учитель: образование и воспитание - две стороны одной медали
Генассамблея ООН устроила США обструкцию на выборах в СПЧ
Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого?
Реформа полиции: "лучшие из лучших" - взяточники?
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
Генассамблея ООН устроила США обструкцию на выборах в СПЧ
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ