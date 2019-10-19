Опубликован список погибших при пожаре в Ростове

19 октября около 4 часов утра в старом доме на Ленинской улице Ростова Ярославского края вспыхнул сильный пожар. На данный момент пожарные смогли потушить огонь. На месте происшествия работают следователи. Местные власти развернули штаб для помощи пострадавшим.

Экстренным службам удалось эвакуировать 25 человек. По информации МЧС, под завалами может находиться ещё один человек - 50-летний Владимир Урбах. Спасатели смогли спасти жизнь 22-летней Людмиле Ванюшевой, 22-летней Анастасии Ленденёвой, а также 35-летнему Игорю Ванюшевую.

В МЧС также огласили список погибших: Сергей Леднев (2 года), Полина Леднева (4 года), Анастасия Куркина (23 года), Алина Куркина (3 года), Евгения Куркина (1,3 года) и Милана Куркина (6 лет).

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как пьяная мать бросила своего 4-летнего сына в горящей квартире в Ростове-на-Дону.

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