В Ростове пьяная мать бросила 4-летнего сына в горящей квартире

В пресс-службе СК России по Ростовской области рассказали о расследовании в отношении 31-летней гражданки РФ, которая подозревается в неумышленном убийстве своего 4-летнего сына.
Инцидент произошел 12 апреля, когда из-за неосторожного обращения с огнем в квартире 31-летней женщины по улице Башкирской произошло возгорание. Спустя несколько минут в квартире уже бушевал пожар. Пьяная женщина быстро покинула помещение, забыв своего четырехлетнего сына. Позже правоохранители выяснили, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.
Соседи вызвали спасателей, которые смогли извлечь мальчика из горящей квартиры, однако после безуспешных попыток реаниматологов, медики констатировали его смерть.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пожаре в одном из ресторанов Красноярского края, который возник при температуре минус 45 градусов по Цельсию. В результате пожара погиб один человек.
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