Военный Ан-12 аварийно сел "на брюхо" в Кольцово

Грузовой самолет Ан-12, принадлежащий войскам Центрального военного округа, аварийно сел в аэропорту Екатеринбурга без выпуска шасси.

"Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Кольцово. Пожара удалось избежать", - указывает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, экипаж с нескольких попыток не смог выпустить шасси, после чего самолет "сел на брюхо" на запененную полосу. На борту Ан-12 находились 17 человек, никто из них не пострадал.

"Борт летел из Челябинска. В 11:20 самолет заходил на посадку, и по неизвестной пока причине у него не выпустились шасси. Самолет сильно не пострадал, он проехался на "брюхе" и остановился на взлетно-посадочной полосе", - пишет Telegram-канал Baza.

Из-за инцидента временно отменены все взлеты и посадки. "Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию", - отметили в пресс-службе аэропорта.