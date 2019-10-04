На Кубани неизвестные расстреляли охранников и захватили завод

На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы".

Подробностями происшествия с "Интерфаксом" поделился знакомый с ситуацией источник.

Согласно предоставленной информации, сегодня, 4 сентября, утром, на территорию завода ворвалась группа из восьми человек, вооруженных огнестрельным оружием. Попытавшиеся оказать сопротивление захватчикам охранники предприятия были ранены.

Сначала злоумышленники взяли в заложники находившихся внутри здания людей, но через какое-то время отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия. В данный момент, передает "Интерфакс", с преступниками ведутся переговоры.

В МВД данную информацию пока никак не комментируют.