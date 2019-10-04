На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы".
Подробностями происшествия с "Интерфаксом" поделился знакомый с ситуацией источник.
Согласно предоставленной информации, сегодня, 4 сентября, утром, на территорию завода ворвалась группа из восьми человек, вооруженных огнестрельным оружием. Попытавшиеся оказать сопротивление захватчикам охранники предприятия были ранены.
Сначала злоумышленники взяли в заложники находившихся внутри здания людей, но через какое-то время отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия. В данный момент, передает "Интерфакс", с преступниками ведутся переговоры.
В МВД данную информацию пока никак не комментируют.
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