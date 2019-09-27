Девушка писала сообщения своему умершему брату и вдруг получила ответ

Пользовательница новостного веб-сайта Reddit под именем ruthless 0903 регулярно писала сообщения своему брату, который ушел из жизни полгода тому назад.

На рассказанную самой девушкой историю обратили внимание "РИА Новости".

Буквально несколько дней назад девушке ответили, пишут авторы материала.

"Мне жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы не туда попали", — написал незнакомец несчастной.

Спустя шесть месяцев после смерти брата телефонный номер отдали другому абоненту, догадалась девушка. Она поделилась своей историей с незнакомцем и попросила прощения, на что тот предложил ей и дальше делиться с ним мыслями о своем ушедшем из жизни близком человеке.