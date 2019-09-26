Пассажирка Boeing из Барнаула рассказала о панике и давке на борту

Вчера, 25 сентября, в аэропорту Барнаула пассажирский Boeing авиакомпании Azur Air совершил жесткую посадку.

При приземлении у самолета загорелась шина первой стойки шасси.

Юлия, пассажирка воздушного лайнера, рассказала местному изданию altapress. ru о том, что происходило на борту в момент инцидента.

По словам девушки, на борту самолета царила паника. Супруг Юлии пытался успокоить пассажиров, но тщетно — когда выключился свет, паника поднялась еще сильнее.

Юлия признается, что стала читать "все известные молитвы" сразу же после первого касания шасси взлетной полосы. Вокруг, рассказывать свидетельница ЧП, стоял визг и слышался детский плач.

При эвакуации по специальным надувным трапам вновь началась паника. Была сильная давка, а слетавшим по трапам вниз пассажирам никто не помогал.

Юлия в результате спуска получила растяжение связок голеностопного сустава и многочисленные ссадины. Мужу девушки повезло больше — мужчина спустился по надувному трапу без травм.

Уже на улице, вне самолета, пассажиры, по словам Юлии, начали поздравлять друг друга со вторым днем рождения.

Согласно последним данным, после посадки самолета за медицинской помощью обратились 56 пассажиров.

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