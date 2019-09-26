Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета Boeing в Барнауле выросло до 56 человек.
Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Отметим, что ранее сообщалось о 49 пострадавших.
Согласно предоставленной информации, в данный момент в больнице находится лишь одна пассажирка совершившего жесткую посадку самолета — все остальные осмотрены и отпущены домой.
Напомним, что вчера, 25 сентября, пассажирский самолет авиакомпании Azur Air следовавший из вьетнамского города Камрань в Барнаул, совершил жесткую посадку в конечном пункте назначения.
Причиной жесткой посадки стало возгорание стойки шасси.
Задымление было ликвидировано, пассажиров воздушного лайнера эвакуировали по специальным надувным трапам.
Всего на борту самолета было 344 человека — 334 пассажира и 10 членов экипажа.
Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" выплатят премии членам экипажа совершившего аварийную посадку в подмосковном Жуковском самолета.
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