В МЧС Алтая отработали "пожар" в самолете накануне реального пожара

Главное управление МЧС РФ по Алтайскому краю провело в региональном центре тренировку по ликвидации ЧС незадолго до происшествия с пассажирским самолетом в Барнауле.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передают "РИА Новости".

Согласно предоставленной информации, учения прошли вчера, 25 сентября. Спасатели отрабатывали ситуацию, в которой, согласно легенде, в самолет, вылетевший из аэропорта, попала молния, повредившая навигационные системы.

По задумке при приземлении у пассажирского лайнера началось возгорание топлива.

Заместитель представителя правительства Алтайского края Игорь Степаненко подчеркнул важность подобных мероприятий — компетентные службы, указал он, должны быть полностью готовыми к подобного рода чрезвычайным происшествиям.

Напомним, что вчера же, 25 сентября, в аэропорту Барнаула произошло ЧП с самолетом Boeing Azur Air. Воздушное судно, следовавшее из вьетнамского города Камрань в Барнаул, совершило жесткую посадку.

Причиной жесткой посадки стало возгорание стойки шасси.

Согласно последним данным, в результате жесткой посадки пострадали 56 человек.

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