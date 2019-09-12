Экс-чиновница сбила ребенка и потребовала с него 100 тысяч рублей

Бывшая сотрудница Министерства образования Мурманской области сбила 13-летнего мальчика, а затем потребовала с его родителей 100 тысяч рублей на ремонт автомобился.

Как сообщает портал "Вести.ru", ДТП произошло год назад, мальчика признали виновным. Он выехал на велосипеде на главную дорогу со второстепенной и попал под машину чиновницы. В результате подросток сломал челюсть и получил сотрясение мозга.

Экс-чиновница подала иск с требованием возместить ей причиненный ущерб - на машине остались царапины и сломалось зеркало бокового вида. По словам родителей мальчика, лечение их сына после аварии продолжается до сих пор, поэтому они "никому ничего не должны".