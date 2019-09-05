Специалисты МЧС обезвредили в Чечне 250-килограммовую авиабомбу и реактивный снаряд залпового огня.
Как сообщается на сайте республиканского управления ведомства, спасатели работали в Грозненском и Ачхой-Мартановском районах. Обратились к ним местные жители, которые обнаружили опасные находки.
Взрывоопасные предметы пролежали под землей около 20 лет, но были в рабочем состоянии и могли сдетонировать в любой момент.
На специальной технике авиабомба и снаряд были вывезены на полигон и уничтожены.
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