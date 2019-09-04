53-летнего жителя Норильска задержали по подозрению в убийстве 19-летней знакомой.
Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Красноярскому краю.
Согласно предоставленной информации, тело девушки нашли на тротуаре возле жилого дома.
По предварительной версии, мужчина познакомился с девушкой в одном из магазинов города. Обвиняемый пригласил ее к себе домой. Там они вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент девушка захотела уйти, однако мужчина ей помешал.
В ходе потасовки преступник выбросил ее из окна квартиры на 7 этаже.
Подозреваемый, сообщает СК РФ по Красноярскому краю, задержан. В данный момент ведется расследование всех обстоятельств уголовного дела.
Ранее недоверчивый житель Башкирии раскопал могилу знакомой, чтобы удостовериться в ее смерти.
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