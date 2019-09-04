Жительница Ульяновска отправится в колонию на 8,5 лет за убийство местной целительницы.
Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.
Согласно предоставленной информации, знахарка три года брала с доверчивой женщины деньги, но помочь ей так и не смогла.
Недовольная сложившимся состоянием дел преступница ударила целительную ножом в шею, а затем ограбила — забрала все ценности и деньги, что были у знахарки в квартире.
Прокуратура Ульяновской области поясняет, что женщина требовала от целительницы вернуть ей денежные средства, но та отказалась.
Убийца просила знахарку вылечить ее болеющего супруга, но у той это за три года так и не получилось.
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