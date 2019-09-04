Жительницу Ульяновска отправят в колонию за убийство местной знахарки

Жительница Ульяновска отправится в колонию на 8,5 лет за убийство местной целительницы.

Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Согласно предоставленной информации, знахарка три года брала с доверчивой женщины деньги, но помочь ей так и не смогла.

Недовольная сложившимся состоянием дел преступница ударила целительную ножом в шею, а затем ограбила — забрала все ценности и деньги, что были у знахарки в квартире.

Прокуратура Ульяновской области поясняет, что женщина требовала от целительницы вернуть ей денежные средства, но та отказалась.

Убийца просила знахарку вылечить ее болеющего супруга, но у той это за три года так и не получилось.

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