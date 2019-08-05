Шаманы провели обряд жертвоприношения для прекращения пожаров в Сибири

Несколько десятков шаманов приняли участие в обряде жертвоприношения на Ольхоне — крупнейшем острове озера Байкал.

Обряд, уверены шаманы, сможет остановить пожары и паводки на территории Сибири.

Об этом ТАСС рассказал глава организации "Хун шубуун" Нима Борокшонов.

Шаманы, поведал Борокшонов, зарезали барана, провели обряд подношения даров, а затем — обряд призвания счастья и удачи. Во время действа шаманы ходили по кругу, били в бубны и обращались к древним духам.

Массовый обряд, указал глава организации "Хун шубуун", должен вызвать дожди над горящими участками тайги.

Напомним, что лесные пожары охватили территорию порядка трех миллионов гектаров лесов Сибири. Режим ЧС введен в Красноярском крае, в Иркутской области, Бурятии и Якутии.

Жители села Большая Коча Пермского края тоже практикуют жертвоприношение - они приводят на водопой молодого и здорового бычка, режут ему горло и купаются в пущенной крови.

Читайте также:

Экс-офицер армии Халифа Хафтара рассказал, что маршалу служат "колдуны".