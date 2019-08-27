32-летний житель Оренбургской области не поверил в смерть знакомой девушки и раскопал могилу усопшей.
Об этом агентству новостей РИА рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Инцидент произошел в небольшом городке Мелеуз, что в Башкортостане. В полицию обратилась мать покойной. Женщина рассказали стражам правопорядка, что могилу ее дочери разрыли неизвестные.
Правоохранители задержали преступника уже в Оренбургской области. Выяснилось, что ранее мужчина был знаком с усопшей. В известие о ее смерти он не поверил и решил раскопать могилу, чтобы убедиться в личности покойной.
Заведено дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Девушка погибла в ДТП в 2017 году.
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