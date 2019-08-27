В Башкирии мужчина раскопал могилу, чтобы убедиться в смерти знакомой

32-летний житель Оренбургской области не поверил в смерть знакомой девушки и раскопал могилу усопшей.

Об этом агентству новостей РИА рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Инцидент произошел в небольшом городке Мелеуз, что в Башкортостане. В полицию обратилась мать покойной. Женщина рассказали стражам правопорядка, что могилу ее дочери разрыли неизвестные.

Правоохранители задержали преступника уже в Оренбургской области. Выяснилось, что ранее мужчина был знаком с усопшей. В известие о ее смерти он не поверил и решил раскопать могилу, чтобы убедиться в личности покойной.

Заведено дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Девушка погибла в ДТП в 2017 году.