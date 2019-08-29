В красноярском ЗАГСе выдавали фальшивые свидетельства о рождении

Заведующая ЗАГСа двух районов Красноярска подозревается в выдаче за взятки поддельных свидетельств о рождении детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

"По предварительной версии следствия, в мае 2015 года подозреваемая дважды получила от жительниц города Красноярска взятку в сумме 20 и 15 тысяч рублей за выдачу свидетельств о рождении детей, которых у женщин на самом деле не было, и подозреваемая была об этом осведомлена", - отмечается в сообщении.

Эти свидетельства были нужны женщинам для получения социальных выплат и пособий в связи рождением детей, уточняют следователи.

В отношении заведующей отделением ЗАГСа возбуждены два уголовных дела по статье "Получение должностным лицом взятки". В настоящее время женщина арестована.