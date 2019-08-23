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Иванов назвал ахинеей сравнения аварии под Архангельском с Чернобылем

Происшествия print

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал "полной ахинеей" попытки сравнить аварию в Архангельской области с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

Он заявил, что, конечно, летом мало новостей, но вызывает удивление, когда сравнивают эти два ЧП или когда говорят, что Росатом испытывал в Белом море ядерное оружие. "Совсем спятили", - сказал он.

Иванов добавил, что ни одна из станций, ни в России, ни за рубежом, не зафиксировала повышения радиационного фона.

Напомним, в начале текущего месяца минобороны сообщило, что в Архангельской области из-за взрыва во время испытаний реактивного двигателя погибли два человека. Позднее "Росатом" заявил о гибели еще пяти своих сотрудников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сказал представителям СМИ, что в наше время ситуация, которая произошла в СССР с замалчиванием аварии на Чернобыльской АЭС, невозможна.

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Темы авария чернобыль сергей иванов дмитрий песков
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