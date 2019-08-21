Греческие полицейские установили личность одного из погибших при крушении вертолета у берегов острова Порос. Им оказался известный российский бизнесмен и меценат Михаил Абрамов.
Академик Российской академии художеств, завотделом института мировой культуры МГУ Алексей Лидов, который был близким другом Абрамова, сообщил, что бизнесмен летел в Афины. По его словам, пилот совершил какую-то ошибку и задел линию электропередач.
Михаил Абрамов также является сооснователем Музея русской иконы. Представители музея уже подтвердили информацию о гибели бизнесмена. В 2015 году Абрамов перечислил на строительство храмов в России около 700 миллионов рублей.
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