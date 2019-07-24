Представители посольства России в Северной Корее встретились с экипажем задержанного пограничниками КНДР российского рыболовецкого судна, принадлежащего "Северо-Восточной рыболовной компании".
Об этом сообщает пресс-служба дипломатической миссии.
"Все члены экипажа здоровы", — отметили дипломаты и добавили, что капитан и второй помощник судна сейчас размещены в одном из отелей портового города Вонсан.
В посольстве уточнили, что, по заявлению МИД КНДР, российское судно задержали за "нарушение правил въезда и пребывания на территории страны". В настоящее время дипломаты поддерживают постоянный контакт с властями Северной Кореи и руководством рыболовной компании.
В свою очередь директор "Северо-Восточной рыболовной компании" Виктор Седлер заявил, что морякам не позволяют выйти на палубы, им запрещено покидать свои каюты. Также всех задержанных лишили телефонов и других средств связи. О задержании судна в компании узнали от сотрудников российского посольства.
Напомним, рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" с 15 россиянами и 2 гражданами Южной Кореи на борту задержали в ночь на 17 июня. Они направлялись из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. По предварительной информации, судно нарушило "зону военного охранения", которую в КНДР установили произвольно.
Как сообщала "Правда.Ру" Революционная гвардия Ирана захватила танкер под британским флагом с российскими моряками в экипаже за нарушение международных правил судоходства. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.
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