Маис Курбанов:Иран освободит российских моряков после следственных действий

Как только закончатся следственные действия, Иран освободит российских моряков, задержанных на британском танкере Stena Impero в Ормузском проливе, считает политолог Маис Курбанов

Революционная гвардия Ирана объявила, что в пятницу захватила танкер под британским флагом за нарушение международных правил судоходства. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Согласно CNN, из записи радиообмена между кораблем Корпуса стражей Исламской революции и фрегатом ВМС Великобритании следует, что иранцы потребовали от танкера Stena Impero изменить курс "из соображений безопасности". C британского фрегата прозвучал ответ, что "курсу танкера не следует мешать".

Захват Ираном танкера и его 23 членов экипажа произошел через две недели после того, как британские ВМС захватили иранский танкер Grace1 у Гибралтара по подозрению в поставке нефти в Сирию в нарушение эмбарго ЕС, и всего через несколько часов после того, как власти в Гибралтаре объявили что они продлят арест судна. Как заявил и. о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали танкер по просьбе США.

МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй должна была в понедельник провести экстренную встречу "Кобры" (экстренный военный совет- Ред.), чтобы обсудить ответ Великобритании. Глава британского МИД Джереми Хант пообещал ввести санкции против Ирана.

После последнего инцидента судам, зарегистрированным в Великобритании, было рекомендовано избегать Ормузского пролива.

Как сказал "Правде.Ру" иранист, политолог Маис Курбанов, на британском танкере "оказались два гражданина Российской Федерации". "Они не жалуются, их содержат в очень хороших условиях, ничего им не грозит. Ведется следствие по соответствующим процедурам. Моряки не виноваты, конечно. Когда выяснится ситуация, естественно, их отпустят", — уверен Маис Курбанов.

"Иран никаких конфликтов ни с кем до сих пор не имел", но после захвата своего танкера британцами, глава иранской элитной военной силы Кудс Касем Сулеймани 26 июля в своем выступлении в городе Хамедан, предупредил: "Приходите. Мы готовы. Если вы начнете войну, мы ее закончим", отметил политолог.

"В этой войне победят те силы, которые имеют сильную идеологию", — продолжил иранист. Великобритания, по его словам," не раскаивается" за свои колониальные завоевания. Имперская идеология еще у британцев осталась, и "они в Персидском заливе больше участвуют в эскалации, чем американцы".

"Иран — это не только Иран, это шиитский мир. Союзники Ирана — это Сирия, Турция, Россия, Венесуэла, Куба. Это хорошие друзья иранцев. Я думаю, они тоже спокойно сидеть не будут, потому что если Ирана не станет, США будут осуществлять свои планы по уничтожению этих государств без всяких препятствий", — отметил политолог.

"Граждане Ирана готовы защищать свою родину. Иран по военной мощи волне способен ответить на агрессию и на санкции, которые имеют целью голодом убивать население страны", — сделал вывод эксперт.

Как сказал в 2018 году президент Ирана Хасан Роухани на митинге в одной из иранских провинций, если США заблокируют экспорт иранской нефти, то Иран остановит движение танкеров по Персидскому заливу. Иранцы не верят в помощь Европы, их терпение на исходе.

Около пятой части мировой нефти проходит через Ормузский пролив — самый загруженный в мире судоходный канал для танкеров, он имеет ширину до 40 км в его самой узкой точке. Напряженность в Персидском заливе уже повлияла на торговлю нефтью, захваты танкеров вызвали резкий скачок цен.

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