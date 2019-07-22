Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге

Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой. Ее тело обнаружил житель Санкт-Петербурга в в кустах возле дома номер 11 по Пулковской улице. На теле женщины были обнаружены многочисленные порезы, а также следы удушения.

Правозащитник сообщил, что активистке часто угрожали расправой из-за чего она постоянно обращалась в полицию вместе со своим адвокатом, но правоохранители никак не реагировали.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Елены Григорьевой. Им оказался 40-летний житель республики Башкоростан.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Одессе убили активистку евромайдана за долги. Мужчина застрелил трех человек минувшей ночью в селе Фонтанка Коминтерновского района Одесской области (30 км от Одессы). Убийство произошло из-за долговых отношений.

Читайте также:

В Киеве убит россиянин - активист движения "За Украину, Беларусь и Россию"