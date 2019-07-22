Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой. Ее тело обнаружил житель Санкт-Петербурга в в кустах возле дома номер 11 по Пулковской улице. На теле женщины были обнаружены многочисленные порезы, а также следы удушения.
Правозащитник сообщил, что активистке часто угрожали расправой из-за чего она постоянно обращалась в полицию вместе со своим адвокатом, но правоохранители никак не реагировали.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве Елены Григорьевой. Им оказался 40-летний житель республики Башкоростан.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Одессе убили активистку евромайдана за долги. Мужчина застрелил трех человек минувшей ночью в селе Фонтанка Коминтерновского района Одесской области (30 км от Одессы). Убийство произошло из-за долговых отношений.
Читайте также:
В Киеве убит россиянин - активист движения "За Украину, Беларусь и Россию"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Канцлер Германии Ангела Меркель провела ежегодную пресс-конференцию, на которой отказалась отвечать на вопрос о состоянии своего здоровья.
Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Если даже глава государства одобряет реформы наподобие пенсионной, то власть в стране совсем плоха, считает экономист Валентин Касатонов.