В Новосибирске водитель маршрутного такси напал на своих пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба управления МВД Новосибирской области.
В СМИ ранее действительно появилась информация, что водитель маршрутки якобы напал на пассажира и ранил его ножом в лицо. Издания Новосибирска сообщали, что инцидент случился после того, как пассажиры потребовали остановить машину и вернуть им деньги за проезд.
В пресс-службе управления МВД региона заявили, что стражи правопорядка занимаются расследованием происшествия.
Согласно предоставленной информации, жизни пострадавшего от рук водителя мужчине ничего не угрожает.
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