В Новосибирске водитель маршрутки ранил пассажира ножом в лицо

В Новосибирске водитель маршрутного такси напал на своих пассажиров.



Водитель маршрутки разговаривал по телефону в момент ДТП под Тверью, - пассажир / Новости от 05.10.2018 17:56

Об этом сообщает пресс-служба управления МВД Новосибирской области.

В СМИ ранее действительно появилась информация, что водитель маршрутки якобы напал на пассажира и ранил его ножом в лицо. Издания Новосибирска сообщали, что инцидент случился после того, как пассажиры потребовали остановить машину и вернуть им деньги за проезд.

В пресс-службе управления МВД региона заявили, что стражи правопорядка занимаются расследованием происшествия.

Согласно предоставленной информации, жизни пострадавшего от рук водителя мужчине ничего не угрожает.