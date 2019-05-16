Московскому сотруднику ФСБ сломали челюсть за слишком долгое нахождение в туалете

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту избиения сотрудников Федеральной службы безопасности. Инцидент произошел в одном из московских баров, где проводили время сотрудники ФСБ Роберт Чатурян и Тимур Соколов.
Когда Чатурян вышел из туалета на него набросился мужчина и ударил в лицо. Потерпевший сразу же поинтересовался у нападавшего за что он заслужил такую агрессию. В ответ он услышал, что слишком долго находился в туалете. За своего коллегу заступился Тимур Соколов, чем спровоцировал массовую драку.
Итогом драки для Чатуряна стала сломанная челюсть и травма головы. Соколову удалось избежать тяжелых травм.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как бойцы ФСБ избили водителя, который подрезал их на дороге. Инцидент произошел еще 9 июня в Одинцовском районе около полуночи. 39-летний москвич на Cadillac GMT 926 подрезал на Минском шоссе автомобиль сотрудников спецслужбы, перестраиваясь из правого ряда в левый. Иномарка зацепила черный микроавтобус Volkswagen Transporter.
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