В США на базе морской пехоты погиб военнослужащий

На базе морской пехоты Соединенных Штатов Америки Кэм-Пендлтон погиб морской пехотинец.



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Об этом сообщает руководство Военно-морских сил США.

Еще шестеро его сослуживцев серьезно пострадали.

Согласно предоставленной информации, во время занятий по боевой подготовке перевернулся бронированный автомобиль, перевозивший солдат разведывательного батальона.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что солдаты НАТО в Прибалтике пользуются вседозволенностью и безнаказанностью.

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