Российская поисковая система "похоронила" Порошенко

Крупнейшая российская поисковая система "Яндекс" внезапно объявила о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко скончался.

Так, сегодня утром, введя в поисковой строке запрос "Петр Порошенко", можно было наткнуться на информацию о том, что глава Незалежной скончался 11 декабря 2018 года. Буквально через пару часов сотрудники российской поисковой системы исправили ошибку.

Дотошные работники отечественных средств массовой информации отметили, что именно 11 декабря президент Украины Петр Порошенко в интервью зарубежным средствам массовой информации объявил о войне между Незалежной и Российской Федерацией. Так, комментируя громкий инцидент в Керченском проливе, Петр Порошенко объявил: "Господин Путин, это война".

Напомним, что несколько недель назад три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли территориальные границы Российской Федерации в акватории Азовского моря. Российская сторона, отметим, оперативно отреагировала на дерзкую провокацию Киева и задержала украинские морские суда и их экипаж.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эти действия украинскому президенту Петру Порошенко вышли боком. Рассматривая фотографии задержанных Россией кораблей ВМС Украины, депутаты Верховной рады вдруг обнаружили, что на двух из них вместо настоящей брони якобы установлено обыкновенное кровельное железо. Украинские депутаты обвинили Петра Порошенко в коррупции — три корабля Военно-Морских сил Украины, участвовавшие в Керченском инциденте, произвел завод, принадлежавший ему.

Фото: www.president.gov.ua

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