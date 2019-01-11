У победителя лотереи в США украли билет на 10 млн долларов

Гражданину Соединенных Штатов Америки из штата Калифорния повезло — он выиграл в лотерее большой денежный приз.
О любопытной истории в своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook рассказали калифорнийские полицейские.
Так, сообщают они, американец думал, что разбогател на целых 10 тысяч долларов. Мужчина решил поделиться своей радостью с соседями по комнате. Затем, нарадовавшись вдоволь вместе с ними, он отправился прямиком в офис организаторов лотереи.
Там гражданина США ждало большое разочарование. Представители американской компании заявили, что мужчина на самом деле ничего не выиграл. Американец не поверил своим ушам и глазам и обратился в полицию за помощью, заподозрив своих соседей в подмене лотерейного билета.
Выяснилось, что нерадивые соседи и правда позволили себе столь подлый поступок. Американские стражи правопорядка задержали завистников в тот момент, когда они пытались обналичить чужой выигрыш. Тогда-то главного героя истории ждало очередное эмоциональное потрясение — оказалось, что на самом деле он выиграл не 10 тысяч долларов, а 10 миллионов долларов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что житель Москвы выиграл девять миллионов рублей в лотерею благодаря самому настоящему вещему сну. Везунчик рассказал, что цифры, принесшие ему баснословную сумму, якобы явились к нему во сне.
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