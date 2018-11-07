Шторм вынудил авианосную группу США покинуть учения НАТО

Авианосная ударная группа Соединенных Штатов Америки была вынуждена покинуть масштабные военные учения Североатлантического альянса из-за разбушевавшегося шторма.

Напомним, что крупнейшие за последние годы учения НАТО "Trident Juncture" проходят на территории холодной Норвегии и у ее побережья.

Командующий американской авианосной ударной группой Джин Блэк рассказал подробности произошедшего. По его словам, суднам США необходимо было уйти с пути непогоды — на них двигались волны десятиметровой высоты. Если главный корабль ударной группы — "Гарри Трумэн" — способен действовать в столь экстремальных условиях, то сопровождающие его корабли более уязвимы для непогоды, подчеркнул Джин Блэк. Помимо этого, продолжал командующий, в авианосную группу помимо военных кораблей входили суда обеспечения, что еще менее приспособлены к экстремальным погодным условиям.

Отметим, что атомный авианосец Соединенных Штатов Америки "Гарри Трумэн", о неуязвимости перед непогодой которого заявил Джин Блэк, впервые за тридцать лет пересек Северный полярный круг. До этого он последний раз принимал участие в учениях Североатлантического альянса в далеком 1991 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский патрульный самолет приблизился на рекордно близкое расстояние к северной столице Российской Федерации Санкт-Петербургу.

Фото: flickr. com/ Official U. S. Navy Page

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