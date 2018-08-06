Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

СМИ: "Почта России" снова неистово опозорилась с посылками?

Происшествия

Очевидцы запечатлели на видео, как работники "Почты России" разгружают вагон с посылками. Сотрудники организации к работе свой подходят более чем безалаберно — они не выносят коробки, а в прямом смысле выбрасывают их из вагона прямо на платформу. Инцидент произошел в городе Инты республики Коми.

СМИ:
фото: http://minsvyaz.ru

Стоит отметить, что один плюс у подобного способа разгрузки есть — работники "Почты России" разгрузили вагон довольно быстро. Вся работа у них заняла не больше пяти минут. Вот только неизвестно, какое количество вещей в результате пострадало. Были ли среди посылок, выброшенных из вагона, ценные и хрупкие вещи, неизвестно.

Комментаторы под видео негодуют. Одни заявляют, что организацию стоило бы наказать. Другие предполагают, что к вагону, наверное, должна была подъехать машина с грузчиками, но отчего-то задержалась. Те же сотрудники, что бросают посылки россиян на платформу, возможно, не должны были выполнять эту работу, вот и разозлились, предполагают комментаторы. Третьи шутят, что разгрузка посылок происходит по особой методике "Почты России".

Напомним, что недавно произошел еще один казус с работой "Почты России". Стало известно, что послание адресату в Казань из города Кинешмы шло больше десяти лет. К тому моменту, как письмо было доставлено, женщина, написавшая его, уже умерла.

Читайте также:

Почта России просит денег | Правда. Ру

 

Меланья Трамп. От фотомодели к первой леди Меланья Трамп. От фотомодели к первой леди

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Россия Почта России республика Коми
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение
Проверка на Урбан
Формула небес
Пусть всегда будет Солнце. Пусть всегда будут Львы
Проекты
ЖК "Речной": высотка с видом на реку
Новости Все >
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Новостройки Массандры и Гаспры подешевели
Соцсети: небо не держит самолеты с фашистским крестом
СМИ: "Почта России" снова неистово опозорилась с посылками?
ПИК достроит ТЦ у Павелецкого вокзала
Экс-игрока украинской сборной "засекли" на отдыхе в Крыму
Трамп назвал The Washington Post лживым СМИ и заявил, что не беспокоится о встрече сына с российским адвокатом
Живешь в Великобритании больше года – готовь органы и кожу для донорства
Испания освободила террориста, приговоренного к 3 000 лет заключения
Минздрав: электронные сигареты увеличивают тягу к никотину
Читательский топ
Пиву вернули статус "полезного напитка"
Европейские ученые: это поможет стимулировать мозг
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Поверенный в делах РФ в США вызван в Госдеп
Россия отреагировала на попытку покушения на президента Венесуэлы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Точка зрения
Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя

Эксперт по химическому оружию Антон Уткин в видеоэфире "Правды.Ру" рассказал о своей версии отравления Скрипалей - крайне неприятной для Британии.

Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Ценные бумаги
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Мир
В Европе рассказали, что станет настоящим кошмаром для США
Партии
"Хайп" вместо помощи: что случилось с Ходорковским?
Ценные бумаги
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть

Экономист Валентин Катасонов рассказал "Правде.Ру", каким образом Россия могла бы выйти из санкционной войны с США — причем с большой пользой для себя.

Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Власть
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Шоу-бизнес
Не до шуток: Елена Степаненко потребовала от Евгения Петросяна более 80% имущества
Экономика
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Происшествия
В России начали взрывать двери Пенсионных фондов

В Калуге неизвестные в 4 часа утра взорвали главный вход в здание отделения пенсионного фонда, сообщает портал tvk6.ru.

В России начали взрывать двери Пенсионных фондов
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Власть
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Россия
Власти встревожили поселения иностранцев в Центральной России
Происшествия
Убийца полковника Буданова умер в колонии после сердечного приступа
Соломон Соловьев Пусть всегда будет Солнце. Пусть всегда будут Львы Соломон Соловьев Любовь Степушова Россия получила козыри в споре с Украиной в ВТО Любовь Степушова Василий Амирджанов Главная угроза демократии США - русские... мемы Василий Амирджанов
Комментарии
Не до шуток: Елена Степаненко потребовала от Евгения Петросяна более 80% имущества
СМИ: "Почта России" снова неистово опозорилась с посылками?
Пиву вернули статус "полезного напитка"
Трамп обвинил ВТО в бедах США
Поверенный в делах РФ в США вызван в Госдеп
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Экс-игрока украинской сборной "засекли" на отдыхе в Крыму
На Украине рассказали, как поделят с Китаем Россию
В Европе рассказали, что станет настоящим кошмаром для США
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Санкции развалят Россию — а ведь выход есть
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Южная Азия
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией

В российской экспертной среде заговорили о необходимости меньше обращать внимания на интересы Индии. Можно рассматривать подобные идеи и как вариант наказания.

Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Бывший СССР
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
США и Канада
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
В США предложили дружить с Россией против Китая
США и Канада
В США предложили дружить с Россией против Китая
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Евросоюз
НАТО запретило греческой армии спасать людей
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ