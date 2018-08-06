СМИ: "Почта России" снова неистово опозорилась с посылками?

Очевидцы запечатлели на видео, как работники "Почты России" разгружают вагон с посылками. Сотрудники организации к работе свой подходят более чем безалаберно — они не выносят коробки, а в прямом смысле выбрасывают их из вагона прямо на платформу. Инцидент произошел в городе Инты республики Коми.
Стоит отметить, что один плюс у подобного способа разгрузки есть — работники "Почты России" разгрузили вагон довольно быстро. Вся работа у них заняла не больше пяти минут. Вот только неизвестно, какое количество вещей в результате пострадало. Были ли среди посылок, выброшенных из вагона, ценные и хрупкие вещи, неизвестно.
Комментаторы под видео негодуют. Одни заявляют, что организацию стоило бы наказать. Другие предполагают, что к вагону, наверное, должна была подъехать машина с грузчиками, но отчего-то задержалась. Те же сотрудники, что бросают посылки россиян на платформу, возможно, не должны были выполнять эту работу, вот и разозлились, предполагают комментаторы. Третьи шутят, что разгрузка посылок происходит по особой методике "Почты России".
Напомним, что недавно произошел еще один казус с работой "Почты России". Стало известно, что послание адресату в Казань из города Кинешмы шло больше десяти лет. К тому моменту, как письмо было доставлено, женщина, написавшая его, уже умерла.
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