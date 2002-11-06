"Аномальная зона. 10 лет тайны": В поисках чуда

Сейчас, когда уже многое стерлось из памяти, я вспоминаю те дни как фантастический сон. Перебирая перед внутренним взором призрачные образы давних событий понимаю, что многим обязан тем трем дням, изменившим мое представления о людях и об окружающем мире. Возможно, тогда так и не произошло чуда, но даже легкое прикосновение к Тайне, задело в душе невидимые струны, мелодия которых звучит по сей день…

Николай Субботин

7 июля 1990 года, 2:15, село Молебка

Автобус остановился на окраине деревни, выплюнув нас в непроглядную ночь. Окутав на прощанье клубом едкого дыма, он развернулся и неторопливо потащился обратно в город, оставив нас в темноте и неизвестности…

Опустили рюкзаки на землю. Кто-то разминал ноги, уставшие от неудобных сидений, кто-то закурил, задумчиво всматриваясь в слепое небо, кто-то отправился на разведку — искать брод.

Прохладный ветер, приносящий откуда-то со стороны уснувшего села запахи мокрой земли, силоса и печного дыма, охватывал тело зябкой дрожью, ощутимой даже в теплой июльской ночи. Может быть, это был просто подсознательный страх, беспокойство перед встречей с Неведомым.

Глаза, наконец-то привыкшие к почти пещерной тьме, начали различать крупицы звезд. В городе практически невозможно увидеть туманности и млечный путь, заглушаемый светом фонарей, но здесь… Небо стало глубоким и бездонным, словно океан наоборот.

Низко, почти задевая кромку леса, зажглась яркая звездочка, возникнув, как мне показалось, ниоткуда. Люди вокруг тревожно загудели. Звездочка, будто услышав их взволнованный призыв, двинулась навстречу нам, поднимаясь все выше и выше в небо, словно взбираясь по отвесной лестнице. Это движение не было похоже на привычные полеты спутников, да и светилась она слишком ярко, ярче Полярной звезды. В животе появился холодный комочек страха, и в голову пришла только одна единственная спасительная фраза — "Харе Кришна!" Глупо было взывать к чужим богам, стоя посреди уральской тайги, но эти два слова, как спасительный щит, родились сами собой… Звездочка, постепенно замедляя движение, сделала плавный разворот над нашими головами и "ушла" в сторону села, скрывшись за пригорком. Все это фантастическое действо происходило в полнейшей тишине, нарушаемой лишь изумленными вздохами аномальщиков.

К берегу неслышно подкралась лодка-плоскодонка, зашуршав избитым и почерневшим носом о камни. Очевидно, кто-то уже успел сходит за паромщиком…

Человек в лодке ничуть не удивился нашему недавнему видению, дав понять, что подобные "представления" здесь на такая уж и редкость.

Только теперь мы обратили внимание на противоположный берег. Там, на той стороне, начиналась невидимая пограничная полоса, за которой происходило нечто непонятное нашему сознанию. Сторожилы-сталкеры, бывавшие здесь уже не раз, говаривали, что Зона не имеет постоянных очертаний, мигрируя по участку тайги размером 7 на 10 километров. В этом году она задела краем село… Но на том берегу было и еще что-то. Какая-то белесая дымка висела на фоне деревьев как раз в том месте, где мы собирались выгружаться на берег. Пригляделись… и ахнули! Менее чем в сотне метров от нас, зацепившись полупрозрачными краями за ветки берез, висели два призрачных шара, о которых ходило столько легенд. Особенно хорошо они были видны боковым зрением — огромные, около трех метров в диаметре, словно сотканные из ночного болотного тумана. Онемевшие и удивленные, мы смотрели на это диво, не в силах даже достать из рюкзаков и сумок фотоаппараты, дабы запечатлеть Чудо документально. Кто-то толкнул меня в бок:

— Нам же туда переправляться надо!…

Шары потихоньку начали бледнеть, уходя вглубь леса, а мы, совершенно ошарашенные увиденным, начали не торопясь укладывать вещи в лодку. Я попал в третью ходку и на себе ощутил всю "прелесть" плоскодонки, борта которой почти касались воды.

На другом берегу сделали пятиминутный привал, готовясь к дальней дороге. Обсудили увиденное. Подхватили снаряжение и двинули прямиком на большую красную луну, почти касавшуюся земли. Зрелище было фантастическим. Тракторная дорога шла с небольшим уклоном вверх и казалось, что мы поднимаемся в небо.

Под ногами то и дело мелькали огоньки светлячков. Один из аномальщиков набрал их в ладошку и его рука начала светиться в темноте…

Помню удивительное ощущение покоя и умиротворенности. Я оторвался от основной группы метров на сто и брел один в почти кромешной тьме. Не было ни страха не беспокойства. Вспоминая рассказы сталкеров, начал всматриваться в темноту леса, надеясь увидеть что-нибудь необычное, но вскоре оставил эту затею, поняв, что лучше смотреть под ноги.

Очередной привал сделали на развилке дорог почти у самого входа на Центральную Поляну. И снова нас сопровождали необычные звездочки. Первые две пролетели параллельными курсами на одинаковом расстоянии друг от друга, словно связанные тонкой нитью. Другая, более крупная, покружила над нашими головами и замерла неподвижно, разглядывая непрошеных гостей. Потом мы еще долго наблюдали за ней, но она так и не улетела, растворившись потом в утренней заре. За эту ночь мы насчитали около 20 звездочек, летавших "не по спутниковым" траекториям…

7 июля 1990 года, 5:00, Зона М, "Центральная Поляна"

Историческая справка: Центральная Поляна — поле размером примерно 400х1000 м. Наиболее посещаемое исследователями Зоны место. Удобно еще и потому, что рядом находится родник с ключевой водой. Наибольший процент наблюдений различных атмосферных и земных аномалий приходится именно на этот участок. Мы наблюдали тут и энергетические шары (фотография двух черных шаровидных образований, помещенная в 8-м номере "Зеркала", была сделана именно на Центральной Поляне), и трехметровых "черных" гуманоидов, и странные зигзагообразно двигающиеся в небе звезды (рекордное число, насчитанное за ночь — 20), и лучи света, идущие из земли в небо, и загадочные туманные завесы, сплетенные из множества пересекающихся полос и… Одним словом, много чего.

На мокрой от предутренней росы траве разбиваем палаточный лагерь, набросав вместо пола пахучих еловых веток. Разжигаем костер, распугав мирно почивавших комаров. За кружкой теплого чая, приправленного ароматными лесными травами, разговор заходит о необычном и загадочном. Ипполит Новиков, один из главных старожилов Зоны, кратко рассказывает о том, что нам предстоит сегодня увидеть и почему все это столь необычно…

Изрядно утомленные долгим девятикилометровым переходом, расползаемся по палаткам.

7 июля 1990 года, 10:00, Зона М, "Центральная Поляна"

Солнышко стоит уже высоко, но спать невозможно не из-за наползающей со всех сторон жары, а от проснувшихся комаров. О них следует сказать особо, ибо свирепый нрав молебских комаров удалось ощутить на себе многим аномальщикам. Им даже придумали особое название, метко отражающее их пакостную природу — "кровососущие-насмерть-грызущие". Спастись от них можно было только просиживая весь день у дымящего костра, либо обильно смазывая тело и одежду специальными мазями, которые, впрочем, эти летающие чудовища самым загадочным образом игнорировали.

Выползли из палаток на еще непросохшую от росы траву. Трескучий костер уже успел приготовить для нас Смесь №1, как прозвали аномальщики травяной чай очень сложного состава, куда для более специфического аромата входила еще лесная земляника…

Ипполит Григорьевич Новиков, председатель пермского УФО-клуба "Аномалия", поведал предстоящий маршрут… Человек этот, надо отметить, совсем удивительный уже в силу того, что больше всех остальных исследователей успел побывать в Зоне, облазил ее вдоль и поперек. Тем не менее, в силу определенной фанатичности (в хорошем смысле), многие воспринимали его не совсем серьезно, несмотря на его огромный опыт и завидное самообладание…

Делаю несколько панорамных снимков, надеясь "зацепить" невидимые шары. Фотографирую маму, выходящую из палатки, еще несколько рабочих снимков. Но именно на последнем снимке получается то, что впоследствии получило название "черные шары". Рядом с мамой проявилось четыре черных шара, вложенные один в другой. Последующие проверки не выявили дефекта пленка или брака в процессе проявки…

7 июля 1990 года, 12:20, Зона М, "Выселки"

Историческая справка: Выселки — старый домик лесника, ныне разрушенный до самого основания. По рассказам очевидцев — это самое "Сердце Аномальной Зоны". Здесь происходят поистине фантастические вещи — наблюдают странных существ, похожих на эльфов, гномов и домовых, биолокаторщики постоянно регистрируют здесь повышенный энергетический фон, очевидцы утверждают, что несколько раз наблюдали в этом месте посадки НЛО. На видеопленке, которую я отснял во время последней августовской (1996 г.) экспедиции, есть кадры, показывающие методику обнаружения и исследования мест посадок НЛО. Есть фотографии, на которых удалось запечатлеть следы, оставшиеся после приземления НЛО — трава изменила свою окраску, побурела и перестала расти. В этом году я обнаружил в районе Выселок новую аномалию — Рощу Друидов. Так называют деревья, которые заметно отличаются от общего фона леса и растут в форме правильных геометрических фигур. Роща Друидов в районе выселок — прямоугольная, деревья имеют более яркую окраску листьев и ниже своих собратьев примерно на 5-6 метров… Необычность Выселок проявляется и в необычайно высокой травянистой растительность. Вся поляна вокруг дома лесника заросла густыми кустами крапивы высотой до 3-х метров! Пробраться через такие ядовитые заросли можно только с помощью длинного острого ножа. Сам дом лесника легендарен странным энергетическим существом, которое до 1994 года часто наблюдали в этом районе. Оно жило в доме до тех пор, пока его не разобрали на дрова местные жители.

Первое, что потрясло меня на "Выселках" — огромные заросли крапивы, высотой почти два с половиной метра. Нехоженое жгучее поле встретило нас тихим зловещим шелестом кусачей листвы. Вытянув посильнее рукава, приподняв воротники и втянув головы в плечи, мы начали штурм этой живой зеленой стены…

Оставив за собой просвет тропинки, потирая изжаленные тела, мы, наконец-то, выбрались к сторожке лесника, через разрушенную крышу которой проросла гигантская кашка. Цивилизация, отнюдь не инопланетная, уже успела коснуться стен сторожки, оставив выцарапанные гвоздем надписи, типа: "Верю в инопланетян. Брат по разуму…"

Место красивое и необычное. Со всех сторон — лес, домик на высоком берегу и где-то там внизу, в сотне метров, течет быстрая и теплая река Сылва…

Входим внутрь. Нет ни пола, ни потолка, лишь несущие балки, источенные червем-короедом. В темном углу разрушенная до основания печурка — источник пристального внимания аномальщиков. Именно здесь, по их поверьям, живет некий местный домовой, дух или полтергейстик. После нескольких минут пристального вглядывания в полумрак, так ничего и не увидев, я начал высказывать некоторые признаки скепсиса, в результате чего был немедленно обозван еретиком, неверующим и жутким словом "антитарелочник". Тем не менее, один прецедент заставил призадуматься. При попытке сфотографировать со вспышкой печурку вышли из строя фотоаппараты у Алексея Арзяева и Володи Лиготкина. Ипполит Григорьевич заметил, что такое часто бывает в подобных местах, потому что ЭТИМ СУЩЕСТВАМ по какой-то причине не нравиться когда в них пыхают вспышкой… У меня все работало нормально, да и сам фотоаппарат был до примитивизма простой, ломаться там было просто нечему, наверное, именно поэтому у меня в Зоне ничего не засветилось, не лопнуло и не отвинтилось. Правда, на следующей день я утопил фотоаппарат "Смена". Он отсырел и заржавел, но цветную слайдовую пленку все же удалось спасти, как оказалось не зря — на ней нас ждал еще один сюрприз. Но об этом позднее.

Был еще один интересный инцидент, после возвращения в Пермь мои электронные часы полностью вышли из строя, показывая 25:99. Возможно, на месте "Выселок" существовала некая хрональная аномалия, о которых в свое время много и интересно рассказывал Эмиль Федорович Бачурин.

7 июля 1990 года, 14:30, Зона М, "Пирамидки"

Историческая справка: "Пирамидки" — открыты Эмилем Бачуриным. Возможная версия: Точки Пространственной Ориентации (ТПО) — реперы (термин предложен Э. Ф. Бачуриным). Расположены в форме равнобедренного треугольника — по одной "пирамидке" на каждой вершине. Бачурин предполагает, что "пирамидки" могут служить своеобразными энергетическими маяками для навигационных систем НЛО. Используя биолокационные методики исследований, группа специалистов под руководством Бачурина установила, что каждая "пирамидка" излучает остро сфокусированный направленный энергетический луч — на Полярную звезды, на север и на юг.

"Пирамидки" — одно из самых необъяснимых явлений Зоны М. До сих пор не удалось понять кем и для каких целей были сложены эти каменные памятники, излучающие узконаправленные энергетические потоки. В 1987 году была предпринята попытка раскопок возле "пирамидок", закончившаяся серьезной травмой одного из участников — Владимира Шемшука. Ему сильно придавило ноги и ссадило всю спину обвалившимися камнями. Возле раскопа было найдено несколько уникальных археологических артефактов, дающих основания полагать, что "пирамидки" — дело не человеческих рук.

Расположены "пирамидки" точно на вершинах воображаемого равнобедренного треугольника, образуя идеальную геометрическую фигуру. Место это довольно глухое, расположенное в десяти километрах от ближайшего селения, остается совершенно непонятным, кто мог сложить камни в форме пирамид. До середины июля ходить сюда довольно опасно из-за несметного количества клещей, больше половины которых заражены инцефалитом.

Проявив цветную слайдовую пленку, отснятую на "пирамидках", я был потрясен. На одном из кадров был четко виден полупрозрачных полутораметровый шар, висящий над участниками экспедиции, а лицо Ипполита Григорьевича склонившегося над одной из "пирамидок" было размыто, словно от нее струился теплый воздух. К сожалению, при пересъемке на негативную пленку для последующей печати фотографий эти поразительные эффекты потеряли четкость, но все же их можно различить на получившихся отпечатках. Как только мне удастся найти приспособление для компьютерного сканирования слайдов, мы сможем получить файлы более высокой четкости, на которых шар будет превосходно виден.

Внезапно наше внимание было привлечено удивленным возгласом. Алексей Арзяев в недоумении склонился над странным глубоким шурфом между двух молодых елей. Кора на них была коричневого цвета, словно обожженная сильным термическим воздействием, а нижние веточки сухие и ломкие. Биорамки бешено крутились и рвались из рук Новикова. Я протянул ладонь вперед, ее обдало ощутимым теплом и покалыванием.

— Интересно! — Ипполит почесал затылок, убирая рамки в рюкзак. — В прошлом году этой ямы не было…

7 июля 1990 года, 15:05, Зона М, "Мухортовский завал"

Историческая справка: "Мухортовский завал" — впервые упоминается в работе Павла Мухортова "М-ский треугольник". Именно в этом месте происходили знаменитые события экспедиции "Молебка-89", принесшие печальную славу и популярность аномальной Зоны: "Фосфоресцирующие силуэты людей-роботов шли прямо на нас. Сворачивали они только метров за пятнадцать, скрываясь в лесу. Оттуда донесся треск веток. Бачурин, сказав, что "ребята" идут к лагерю, умчался к палаткам. Мы продолжали наблюдения. Увиденное напоминало мне чем-то компьютерные мультфильмы. Двух-, четырех- метровые "гости" были объемны, обоих полов женщины, как правило, выше мужчин. И все они шли в каком-то более светлом зелено-фосфоресцирующем квадрате, как по коридору. Еще это напоминало голограммы". (Павел Мухортов, М-ский Треугольник или Чужие здесь не ходят). Именно эта статья дала Молебке новое название, прочно прикрепившееся к ней — М-ский Треугольник. Аналогия очевидна — Бермудский Треугольник — Молебский Треугольник. Оба эти места одинаково загадочны и одинаково притягивают к себе внимание исследователей из разных уголков мира.

Идем вверх по реке, обсуждая странности, виденные на "пирамидках". На нашем пути новая аномалия, возле которой расположился прекрасный ориентир — небольшой островок посредине реки.

Скидываем с себя котомки и аккуратно раскладываем фотоаппаратуру. Окунаемся в теплую невероятно прозрачную воду. Бултыхаемся как дети… Опять неприятность, жена Володи Лиготкина теряет золотую цепочку, безуспешно ищем ее на дне. Течение очень быстрое, и драгоценную находку вода уносит в свои кладовые…

Наше внимание было привлечено необычным завалом из трех деревьев, образовавшимся около самого берега. Ипполит Новиков пояснил, что как раз именно возле этого места и произошла история, нашумевшая в 1989 году на всю страну. Но самое странное было в том, что деревья казались словно подрезанными огромным ножом под самый корень. Только спустившись в воронку я смог по-настоящему оценить ее размеры, яма была глубиной почти полтора метра и диаметром около шести метров! Что за сила повалила деревья и почему на них до сих пор зеленые листья никто не смог объяснить.

Побродив вокруг этого места, мы нашли еще несколько поваленных деревьев на удалении примерно 50 метров.

Делаем контрольные снимки с разных точек. Уже позже, проявив пленки, с удивлением обнаруживаем странную засветку над завалом, словно в объектив било яркое солнце, даже контуры слегка размыты, такое бывает, когда теплый воздух искажает перспективу. Однако, солнце светило нам в спины, а засветка получилась у всех, кто снимал завал, вероятность дефекта отпадала… Жаль, что у нас с собой не было никакой аппаратуры, кроме дозиметра, биорамок и собственной интуиции…

7 июля 1990 года, 15:45, Зона М, "Ведьмины Кольца"

Историческая справка: "Ведьмины Кольца" — столь мрачным названием исследователи окрестили это место не случайно. Представьте себе реку, с одной стороны ее подпирает лес, неприступный и негостеприимный, с другой — совершенно плоский каменистый берег, упирающийся в отвесную скалу высотой около 60 метров. Берег настолько ровный и вышлифованный, что напоминает взлетную площадку. Летом здесь негде укрыться от палящего солнца или проливного дождя, даже палатку поставить сложно — ни клочка голой земли. Если фотографировать с этого места в определенном направлении, то на снимках очень часто получаются непонятные темные шары с белыми пятнами в центре — их-то и назвали "Ведьмины Кольца". Но если подняться на скалу, то с высоты птичьего полета открывается удивительный вид на аномальную зону. Вершина скалы — идеальное место для ночных наблюдений…

Нещадно палило солнце, заставляя нас искать спасительную тень. Утомленные дорогой, расположились под низкорослыми кустиками, пробившимися через каменную рубашку берега. Осматриваемся…

Место действительно необычное и красивое. Голый камень лишь изредка испещренный зеленью одинокой травы. Словно неведомый строитель сравнял берег, превратив его в посадочную полосу для таинственных кораблей из иных миров. Кто-то бродит вдоль воды, пытаясь определить с помощью биорамок наиболее "активные" аномальные места. Мы скептически наблюдаем за этими занятиями, потирая уставшие ноги. Пока ничего необычного…

Через несколько минут возвращаются двое наших спутников с новостью — в двухстах метрах выше по течению нашли еще одну "пирамидку", подобную той, которые мы видели пару часов назад. Действительно, строение разительно напоминает "пирамидки" на поляне, только сантиметров на 30-40 пониже… Кому могло придти в голову складывать из камней подобное сооружение в 10 км от ближайшего жилья непонятно. Как непонятно и его назначение.

Снова фотографируем в разных направлениях. Безрезультатно.

Жара становится нестерпимой, надо возвращаться в лагерь в спасительную прохладу палаток…

8 июля 1990 года, 1:30, Зона М, "Центральная Поляна"

Впечатления прошедшего дня не дают покоя. Разговоры за костром не умолкают, несмотря на усталость. Лагерь разбивается на несколько групп: некоторые уходят на соседнее поле, где часто наблюдают полупрозрачные шары (попытаться сфотографировать НЛО с помощью известного приема "блик-рефлекс", когда на свет фотовспышки "невидимый" шар реагирует ответным отблеском); другие — наблюдают за небом, изредка напоминая о себе восторженными возгласами при виде очередного спутника; третьи, в число которых входили и мы, попивают чай, обсуждая удивительные тайны Зоны, накопленные за 5 лет исследований.

Над соседним леском появляется луч света, бьющий из земли в небо. Мы замираем. "Прожектор" — выдвигает кто-то предположение. К первому лучу добавляется второй. Оба они светят параллельно друг другу и начинают медленно склоняться к земле. Создается впечатление, что кто-то за деревьями поставил машину на багажник и светит фарами в небо, заваливая машину на бок. Почти достигнув вершин деревьев, лучи замирают и начинают двигаться в обратную сторону… Зрелище фантастическое и совершенно непонятное. В той стороне нет жилья, только непроходимая тайга. Наблюдаем за этой феерией минут 15, когда внимание привлекает еще более невероятная картина.

Тучки над нашими головами начинают выстраиваться в совершенно правильную решетчатую структуру. Наиболее "подвинутые" на НЛО начинают выдвигать бредовые гипотезы типа: "ОНИ поставили над нами охранную сетку!!!" Пытаемся найти более трезвое объяснение и остаемся ни с чем. Тем временем облака превращаются в настоящую туманную решетку внушительных размеров, состоящую из пяти вертикальных и пяти горизонтальных полос. Теряемся в догадках, но разумного объяснения найти не можем, остаются только фантастические предположения еще больше сбивающие с толку. После получаса глазения на это чудо затекают шеи… К тому времени лучи уже исчезли, а через некоторое время туманная решетка стала таять и тоже растворилась в ночном небе, оставив нас в полнейшем неведении.

К костру подползают двое уфоманов, с круглыми глазами, по их словам они только что наблюдали на стенке своей палатки "мультики" — геометрические картинки, которые посылали им представители Иного Разума. По очереди забираемся в палатку, всматриваемся в брезент, но видимо представление уже закончилось или у наших спутников слишком разыгралась фантазия от пережитых днем впечатлений.

Усталость берет свое и лагерь наконец засыпает…

Сложно описать словами наши дальнейшие чувства и видения, которые, скорее всего, вызваны тем, что называется "человеческий фактор", а точнее — желание человека верить в нечто Высшее, в Чудо. Было еще очень много странностей, о которых можно рассказывать, но мне хотелось быть максимально объективным и не поддаваться субъективным переживаниям, ведь они вполне могли оказаться ошибочными и предвзятыми. Можно было описать "контакт" с "черными людьми", но, честно говоря, его достоверность мне кажется сомнительной, несмотря на то, что бродя этой ночью в одиночку по тайге я сам видел какие-то двухметровые тени, хотя, вполне возможно, они могли оказаться хитрослпетением веток.

И все же, странностей было слишком много, назвать их простыми совпадениями никак нельзя. Однозначно можно сказать — в Зоне происходят процессы, требующие серьезного изучения исследователями и учеными самых разных отраслей наук. И когда естественные причины будут отброшены, только тогда мы сможем говорить о факторе Непознанного, о столкновении с другим Миром, закрытым пока для нас, о мире, который Жак Валле называл Магонией, призрачно страной со своими законами и правилами.

Дальнейшие изучения Зоны выявили еще больше аномалий, хотя и нашли вполне земные объяснения многим феноменам. Экспедиция 1996 года принесла несколько поразительных фотографий, снова удалось заснять, на этот раз на цветную фотопленку, прозрачные шары, невидимые невооруженным глазом. Весной 1995 года свердловчанин Валерий Якимов записал на видеопленку уникальные кадры, на которых виден полутораметровый полупрозрачный оранжевый шар, летающий среди деревьев…

Мой визит в Зону 10 августа 1998 года принес еще одну маленькую сенсацию — местные жители за неделю до моего приезда в течение трех ночей с замиранием сердца наблюдали за странным светящимся объектом, маневрировавшим над селом, к нему то приближались то удалялись более мелкие объекты, в конце концов объект опустился в лес, выпустив луч света, словно опираясь на него…

Впереди новая тайна, экспедиция к месту катастрофы НЛО в Тянь-Шане. Вылетаем из Москвы 19 августа, там, в горах, на высоте 4200 метров нас ждет Неизвестность…

Отрывок из документальной повести "Аномальная зона. 10 лет тайны"



Николай Субботин