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Инна Новикова

НЛО в Третьем Рейхе

Непознанное » Уфология

О разработках Третьего рейха в области "летающих тарелок" сегодня известно немало, однако вопросов с годами не становится меньше. Насколько немцы преуспели в этом?

НЛО в Третьем Рейхе

Катастрофа НЛО в районе Фрейбурга

Согласно некоторым данным, в 1936 году в районе города Фрейбурга потерпел катастрофу НЛО. Его обнаружили, и, возможно, немецкие ученые при поддержке СС сумели отремонтировать и даже испытать его энергетическую систему и двигательную установку.

Однако попытки воспроизвести их в земных условиях окончились неудачей. Поэтому летающий аппарат так и существовал в одном экземпляре. Этими проектами руководили представители сразу трех оккультных обществ — "Туле", "Врил" и "Аненербе".

Работы в Антарктиде

В течение пяти лет немцы проводили тщательно скрываемую работу по созданию в Антарктиде секретного объекта под кодовым названием "База 211". Во всяком случае, об этом заявляет целый ряд независимых экспертов. К концу войны у немцев имелось девять научных предприятий, на которых испытывали проекты "летающих дисков". Ученые полагают, что в период краха рейха могло быть перевезено в Антарктику как минимум одно предприятие по разработке дисков.

Известные исследователи антарктических тайн Третьего рейха Р. Веско, В. Терзийски, Д. Чайлдресс утверждают, что с 1942 года с помощью подводных лодок на Южный полюс были переброшены тысячи узников концлагерей, а также видные ученые, летчики и политики с семьями и члены гитлерюгенда. Некоторые ученые полагают, что немецкая база в Антарктиде сохранилась до сих пор. Более того, говорят о существовании там целого подземного города под названием "Новый Берлин" с населением два миллиона человек!

Основным занятием его жителей будто бы являются генная инженерия и космические исследования. Косвенным подтверждением существования базы называют неоднократные наблюдения НЛО в районе Южного полюса. Часто видят зависшие в воздухе "тарелки" и "сигары". А в 1976 году японцы с помощью новейшей аппаратуры засекли одновременно девятнадцать круглых объектов, которые "спикировали" из космоса на Антарктиду и пропали с экранов. Кроме того, ученые обнаружили на земной орбите несколько искусственных спутников, неизвестно кому принадлежащих.

Хрустальные черепа

В 1927 году в Центральной Америке экспедицией известного английского археолога и путешественника Альберта Митчелл-Хеджеса были найдены "хрустальные" черепа. Находке предшествовали начавшиеся еще в 1924 году работы по расчистке древнего города майя в тропических джунглях полуострова Юкатан (ныне — Белиз).

Тридцать три гектара леса, поглотившего старинные постройки, было решено просто выжечь. Когда дым окончательно рассеялся, участникам экспедиции открылось удивительное зрелище: каменные развалины пирамиды, городских стен и огромный, на тысячи зрителей, амфитеатр Лубаантун. Раскапывая эти развалины, Митчелл-Хеджес и нашел свои "хрустальные" черепа. Эта находка стала одной из самых таинственных в XX веке.

Черепа были доставлены в один из музеев Бразилии. А в 1943 году после попытки ограбления этого музея были задержаны агенты "Аненербе". На допросах они показали, что были доставлены в Южную Америку со специальным заданием найти и "изъять" "хрустальные" черепа "Богини смерти". С такой же целью были заброшены еще несколько групп. И хотя многих также арестовали, не исключено, что кто-то успеха добился.

"Изъятием" раритетных находок руководил носитель "знаний дьявола" Виллигут. Его особенно интересовали магические методы жрецов Атлантиды. Нацисты надеялись, что эти знания "прародительницы арийской расы" позволят им не только создать "сверхчеловека", но и с помощью магии подчинить остальных людей.

Сегодня некоторые исследователи высказывают предположение, что найденные хрустальные черепа были изготовлены в Атлантиде и лишь чудом уцелели во время катастрофы. Если это так, то становится понятным, почему эсэсовцы так активно интересовались ими.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
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