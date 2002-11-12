Пермские секретные материалы. НЛО, полтергейст и другое

Вполне возможно, что Пермь — уфологическая столица России, по крайней мере, директор "Русской уфологической исследовательской станции" Николай Субботин в этом совершенно уверен. Именно к нему в последнее время стекается вся информация о встречах с НЛО и другими аномальными явлениями. Николай рассказал нашему корреспонденту немало любопытного. Верить или нет — решайте сами.

НЛО над Шалей

Последняя документально зафиксированная встреча с "летающей тарелкой" на Западном Урале произошла летом прошлого года. Два восьмиклассника из поселка Шаля — это в 50 километрах от пермской Молебки — как-то прогуливались по окрестностям с видеокамерой в руках. Мальчишки они и есть мальчишки. Снимали все подряд — друг друга, лес, облака.

"А вон птица летит!" Приблизили изображение — и ахнули. Средь бела дня по синему небу летит себе натуральная "тарелка", металлическими боками поблескивает. Руки, конечно, у пареньков тряслись, да еще автоматическая настройка видеокамеры никак не могла понять, на чем же ей фокусироваться. Однако "картинка" получилась вполне четкой.

Поскольку Шаля находится на территории Свердловской области, делом занялись уфологи из Екатеринбурга. Сняли 20-минутный фильм — где шли ребята, как и что снимали. Специалисты из Японии, которым показали фильм, признали запись пролета НЛО подлинной. А для Николая Субботина шалинский случай стал очередным пополнением его компьютерной библиотеки.

Водка для полтергейста

В Декабре прошлого года в Перми, на Крохалевке, работники МЧС выезжали утихомиривать самый настоящий полтергейст. Даже прожженные спасатели, повидавшие всякое, тут разводили руками. Карты раскладывались на стол из ничего, предметы летали…

Инструкций на этот счет нет, так спасатели утихомирили невидимку по-своему. Налили стакан водки и оставили на кухне. Заходят — стакан наполовину пуст. Подействовало. Причем крохалевский полтергейст, как и во всем мире, проявлял себя только в присутствии ребенка, маленькой девочки. Стоило ей уйти из квартиры, предметы мгновенно успокаивались. Именно после этого случая Субботин договорился с пермскими "чрезвычайщиками" о правилах поведения в нештатных ситуациях и взаимном информировании.

Вампир в Молебке

Есть в коллекции Николая Субботина и история о летающем человеке-мыши. Во время лесоразработок районе небезызвестной Молебки наделали громадные просеки, километров по 25 длиной. Первая встреча произошла еще в 1991 году. Шел старый охотник по такой просеке домой. Вдруг видит — на дереве птица. Поднял ружье, но не выстрелил. Что-то уж очень большой птица показалась. Подошел поближе. Тут птица с ветки сорвалась, над ним спланировала и дальше в лес улетела. А у птицы лицо — человеческое! Примерно такое, как в фильмах о вампирах. Крылья кожистые, перепончатые, как у летучей мыши. Ну, охотник ноги в руки и бежать.

А через несколько десятков метров наткнулся на забитого лося с такими ранами на боку, что впору медведю оставить. Через несколько лет произошел второй случай, но там "вампир" уже погнался за охотником.

Недавно поступило такое же сообщение от третьего человека. Самое интересное, что по описаниям "человек-мышь" точь-в-точь совпадает с таким же существом с Дальнего Востока. Там с начала XX века в окрестностях горы Педан отмечались случаи пропажи скота. А потом и людей. В 1997 году огромную летучую мышь с человеческим лицом сняли на видеопленку, но запись продали в США за $50 тыс. Земля еще "не созрела"Нынешних уфологов с большим основанием стоило бы называть аномальщиками.

Собственно НЛО занимает в их исследованиях все меньше и меньше места. Большая часть "чудес" имеет земное происхождение — к такому выводу пришли и Субботин, и его друзья за рубежом. В Америке сейчас наиболее популярна версия параллельных пространств, откуда нам пытаются передать какую-то информацию. В каньонах под городком Седоной, американской "столицей чудес" в штате Аризона, сделано множество снимков "шариков" и даже "энергетических порталов", войдя в которые, можно оказаться в совершенно другом месте. К "зоне" проявляет повышенное внимание Пентагон и туда постоянно идут колонны военных грузовиков. Территорию периодически облетают вертолеты, а военные патрули то и дело спасают горе-исследователей, забравшихся в самое сердце пустыни.

Тем не менее, несмотря на старания спецслужб и военных, американским уфологам с информацией проще. Тамошнее законодательство запрещает скрывать информацию дольше определенного срока, и американские коллеги Субботина обладают уже сотнями документов под грифом "совершенно секретно".

В том числе и знаменитым делом о падении "летающей тарелки" в 1947 году. Николай уверен, что все это — правда. По его словам, сериал "Секретные материалы" на 80 процентов основан на реальных событиях.

Сталкер - теперь профессия

Субботин считает, что аномальную тему можно использовать в практических целях. Нынешним летом впервые в России на территории Прикамья появятся иностранные "аномальные туристы". Конечно, в Молебке. Где же еще! Некая турфирма из Екатеринбурга, название которой держится в тайне, получила права на прокладку десяти туристических маршрутов. Фирма покупает дом в Молебке, и оттуда туристы на джипе или вертолете будут осматривать "зону М". Проводниками-сталкерами станут Субботин и его друзья. Для умирающей деревни, где остались одни старухи, международный туризм — как манна небесная. Старожилы тут же вспомнили о некоем Чертовом ложке, в котором издавна боялись пасти коз. Смотрите на лампочки! Напоследок Николай посоветовал почаще смотреть на лампочки. Дело в том, что все аномальные явления сопровождаются эффектом "падения сопротивления вольфрама". Приборы, регистрирующие появление полтергейста или НЛО, основаны именно на этом принципе. А в домашних условиях сигналом может послужить вдруг ярко вспыхнувшая лампочка. Так что если у вас часто перегорают лампы: будьте внимательны. Причиной может быть не только неисправность в электросети.

Алексей Клочихин

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