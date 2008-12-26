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Ирина Шлионская

Откуда берутся зоны потерянного времени

Непознанное » Аномальные зоны

На Земле встречаются места, где наблюдаются так называемые хрональные феномены. Люди там порой перестают ориентироваться во времени, а часы дают сбой…

Откуда берутся зоны потерянного времени

Часы сбоят — жди землетрясения

Например, в черногорском городе Которе все часы показывают неверное время — одни спешат, другие отстают… В Средние века, чтобы правильно исчислять время, городские власти были вынуждены ввести должность государственного шагомера. Этому человеку предписывалось ежедневно с восходом солнца выходить из дому и с одинаковой скоростью идти сначала в сторону городских ворот, а потом назад. При этом он должен был смотреть на часы. Если продолжительность пути в одну сторону по времени отличалась от продолжительности обратного пути, это свидетельствовало об аномалии.

Интересно, что жители города связывали часовые перебои с изменением силы земного притяжения. Часы сбоят — значит, жди землетрясения! Горожане складывали вещи и поспешно покидали свои жилища. Оправдывались их ожидания или нет — об этом хроники умалчивают. Однако последнее землетрясение в этих местах приключилось в 1979 г., а время продолжает "чудить".

Сандовский треугольник

На восток от Твери, между селами Тухани, Соболины и Сосновец, находится так называемый Сандовский треугольник. Люди здесь сутками ходят по кругу, компасы и другие приборы перестают работать. В наличии этой аномалии тверскому маркшейдеру Валентине Земляной пришлось убедиться на собственном опыте.

"В ходе своей работы мы должны были обследовать и этот район, — рассказывает Валентина. — И что же: когда вошли в зону, один из наших товарищей обнаружил, что у него остановились часы. Стали сверять, и оказалось, что часы встали одновременно у всех членов экспедиции.

Когда мы вышли в Тухани, то спросили время у местных жителей. А посмотрев на свои наручные часы, с удивлением обнаружили, что они преспокойно идут, притом без отставания. На них вновь было то же самое время, что и в Тухани, Сандове, Москве…

Позже мы рассказали о необычайном явлении приехавшим в Тухани ребятам-геофизикам. Заинтересовавшись, они вышли в зону со своим радиометрическим прибором "Сосна", который измеряет уровень радиации и устанавливает наличие магнитных полей. Но прибор отключился, и они ничего не могли с ним поделать".

В. Земляная видит причину феномена в залегании под землей песчано-гравийных смесей. Отсюда возникает магнитная аномалия, которая воздействует на приборы и людей. Что же касается часов, которые то отстают, то идут правильно, то на выходе из аномальной зоны ход хронометров, видимо, ускоряется и через некоторое время возвращается к нормальному ритму, так что люди ничего не замечают.

Геомагнитная аномалия в Верховажье

Нечто похожее наблюдается и в Верховажском районе Архангельской области. В архивных записях за 30 июня 1912 г. говорится, что у членов побывавшей там научной экспедиции, исследовавшей магнитное поле, во главе с ученым Императорской Академии Наук Александром Лоидисом, все часы одновременно дали сбой.

В селе Морозово, что в 28 км от Верховажья, в 1944 г. совершили вынужденную посадку пять военных самолетов: у пилотов одновременно зашкалили все приборы, была потеряна ориентация. Впрочем, происходит такое не только в Морозово.

Еще в 90-х годах прошлого столетия питерские геофизики зафиксировали в окрестностях Верховажья локальную геомагнитную аномалию. Согласно одной из версий, причиной ее возникновения могли стать залежи железных руд. Не так давно в эти места прибыла экспедиция из трех человек под руководством кандидата географических наук Анатолия Ехалова. Исследователи рассчитали, что центр аномальной зоны находится в небольшом лесочке на берегу реки в полутора километрах от Чушевиц.

Перед входом в зону они нарочно сверили наручные часы. Но через пять часов все хронометры уже показывали разное время: кварцевые часы убежали на две минуты вперед, механические отстали на пять минут, а электронные вообще остановились и показывали одно и то же время — 11:65! Кстати, даже замена батарейки на следующий день не смогла привести их в "чувство".

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы тверь москва черногория тверская область архангельская область
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