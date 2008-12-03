Мегалиты под Челябинском удивляют археологов

На Урале можно встретить немало странных каменных сооружений, по всей вероятности, искусственного происхождения — мегалитов. Особенно богата на них Челябинская область. Именно там была найдена знаменитая крепость Аркаим. Но окрестности Челябинска преподносят археологам и другие загадки…

Чудотворный камень Махади-Таш

Так, на левом берегу реки Синары, выше села Усть-Багаряк Кунашакского района, лежит чудотворный камень Махади-Таш. Он и по сей день служит святилищем для местного татарского населения. На известняковой, изборожденной трещинами глыбе, есть вмятина — по преданию, ее оставил святой Махади, который когда-то сиживал на камне.

Озеро Большие Аллаки

А на берегу озера Большие Аллаки сложены каменные глыбы, на одной из которых высечены глаза, нос и рот. Рукотворная это работа или игра природы, но лицо чем-то напоминает древнеегипетского сфинкса. А еще на камнях остались следы наскальной росписи: нарисованные охрой изображения каких-то животных, пляшущих человечков с рогами. По мнению некоторых исследователей, это могли быть пришельцы с антеннами на головах.

Необычные курганы

В Карталинском районе попадаются необычные курганы. С высоты видно, что камни сложены в определенном порядке. В центре каждого кургана расположена каменная насыпь, от которой на восток отходят два каменных "уса" — гряды камней или цепочки, выложенные из стел. Местные жители прозвали их "курганы с усами". Любопытно, что они сооружены из четырех каменных пород:

гранита,

базальта,

серого пластичного сланца

и белого кварцита.

Предназначение этих сооружений пока неясно. Во всяком случае, это не могильники: никаких захоронений исследователи не обнаружили. Возможно, курганы — это святилища, построенные в честь вождей. По форме они напоминают юрты, которые ставили в степи тюрки: центральная насыпь символизирует хозяина, а "усы" — женскую и мужскую половину, на которые делились тюркские жилища.

Один из курганов проверили металлоискателем на предмет обнаружения артефактов. Увы — никаких находок… По мнению директора Археологического научного центра Сергея Боталова, при помощи "каменных шифров" древнее племя просто хотело оставить в наследство потомкам некую закодированную информацию. Только вот как ее прочесть?

Остров Веры

Еще более интересная история приключилась с островком на озере Тургояк, который называют островом Веры. Когда-то там жила в землянке отшельница, купеческая дочь Вера.

Инженер и археолог-любитель Владимир Королев, хобби которого — искать мегалиты, первым обратил внимание на странность: каменное перекрытие "землянки" весит как минимум 17 т! Как же слабой отшельнице удалось построить свое жилище? Его подозрения оправдались: в результате археологических экспедиций на острове были найдены следы древних строений и захоронений.

Вряд ли огромный валун на "ножках" из мелких камушков или гигантская каменная черепаха являются игрой природы. Уж слишком они "живые", будто находятся в движении! К тому же, как выяснил дотошный Королев, все они сложены из различных пород камня и с учетом физических законов. Это мог сделать только человек!

Прошлым летом один экстрасенс сказал Королеву, что аура острова Веры нарушена. Владимир поначалу не придал его словам особого значения, но через несколько дней знакомые археологи поведали ему, что все каменные находки на острове почему-то стали разрушаться. Уж не многочисленные ли туристы и паломники "испоганили" здешнюю сакральную энергетику?

Владимир Королев планирует составить путеводитель по челябинским мегалитам. Туда войдет и каменная глыба в Аргаяшском районе. На первый взгляд, это просто обломок скалы. Но если присмотреться повнимательнее — многослойный пирог из разных пород. Кто его "испек"? Ответ на этот и на многие другие вопросы может быть получен после того, как будет составлен перечень мегалитических сооружений по всей области и прояснится общая картина, приоткрывающая завесу над легендарной историей Урала…