В жаркой и засушливой калифорнийской пустыне Мохаве есть место, которое называют Долиной Смерти. С ним связано множество легенд. Одна из них гласит, что поблизости расположен вход в подземное царство мёртвых Шин-Ау-Ав. Существует версия, что речь идёт о реальном затерянном городе.
Древний индейский миф говорит о том, что однажды у вождя племени южных пайютов умерла жена. И он решил пойти за ней в подземный мир. Вход туда якобы располагался у подножия Долины Смерти.
Долгое время эта история считалась чистой воды вымыслом. Однако, в 1947 году некий Ховард Э. Хилл, выступая с речью в транспортном клубе Лос-Анджелеса, поведал о вышедшем на пенсию враче по имени Ф. Брюс Рассел, занимавшемся исследованием пещерной системы под Долиной Смерти.
Рассел утверждал, что во время своих изысканий ему удалось обнаружить древний затерянный город. На стенах пещер были вырезаны загадочные надписи, которые, по словам Рассела и его сподвижника по исследованиям — доктора Дэниела С. Бови — представляли собой смесь индейских и древнеегипетских иероглифов.
Также там были найдены мумии гигантов, одетые в длинные куртки и брюки, изготовленные из материала, напоминающего овчину, но это было какое-то животное, неизвестное в наши дни.
Кроме них, пещерный город был заполнен скелетами многочисленных животных, принадлежавших к видам, которые сегодня уже вымерли — в частности, древних слонов и саблезубых тигров.
Рассел и Бови якобы решили вернуться туда ещё раз, чтобы собрать доказательства существования "подземного царства". Какое-то время спустя, автомобиль Рассела был найден брошенным в отдалённом районе Долины Смерти. У машины лопнул радиатор. Внутри лежали чемодан и другие вещи исследователей. Но сами они бесследно исчезли.
Среди слушателей Хилла были археологи, которые весьма скептически отнеслись к его рассказу. Но со временем стали известны другие детали, которые заставили отнестись к этому более внимательно.
Ещё за десять лет до Рассела и Бови золотоискатель по имени Уайт выступил с заявлением, что наткнулся на "затерянное королевство".
По словам Уайта, он упал в провал в заброшенной шахте в районе перевала Вингейт, что в юго-западной части Долины Смерти, и очутился в подземном туннеле. В огромных залах лежали мумии людей в кожаных одеждах и стопки золотых слитков.
Уайт смог выбраться оттуда. Позднее он привёл в это место команду охотников за сокровищами, но вход в туннель уже оказался замурован.
Так или иначе, проверить подлинность этих историй сегодня невозможно. В наши дни окрестности перевала Вингейт, где предположительно располагается вход в таинственные пещеры, это территория правительственного Центра военно-морского оружия в Чайна-Лейк, и доступ для обычных граждан туда запрещён.
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