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Ирина Шлионская

В калифорнийской Долине Смерти есть затерянный город

Непознанное » Аномальные зоны

В жаркой и засушливой калифорнийской пустыне Мохаве есть место, которое называют Долиной Смерти. С ним связано множество легенд. Одна из них гласит, что поблизости расположен вход в подземное царство мёртвых Шин-Ау-Ав. Существует версия, что речь идёт о реальном затерянном городе.

В калифорнийской Долине Смерти есть затерянный город

Подтверждённый миф

Древний индейский миф говорит о том, что однажды у вождя племени южных пайютов умерла жена. И он решил пойти за ней в подземный мир. Вход туда якобы располагался у подножия Долины Смерти.

Долгое время эта история считалась чистой воды вымыслом. Однако, в 1947 году некий Ховард Э. Хилл, выступая с речью в транспортном клубе Лос-Анджелеса, поведал о вышедшем на пенсию враче по имени Ф. Брюс Рассел, занимавшемся исследованием пещерной системы под Долиной Смерти.

Иероглифы, мумии и пропавшие исследователи

Рассел утверждал, что во время своих изысканий ему удалось обнаружить древний затерянный город. На стенах пещер были вырезаны загадочные надписи, которые, по словам Рассела и его сподвижника по исследованиям — доктора Дэниела С. Бови — представляли собой смесь индейских и древнеегипетских иероглифов.

Также там были найдены мумии гигантов, одетые в длинные куртки и брюки, изготовленные из материала, напоминающего овчину, но это было какое-то животное, неизвестное в наши дни.

Кроме них, пещерный город был заполнен скелетами многочисленных животных, принадлежавших к видам, которые сегодня уже вымерли — в частности, древних слонов и саблезубых тигров.

Рассел и Бови якобы решили вернуться туда ещё раз, чтобы собрать доказательства существования "подземного царства". Какое-то время спустя, автомобиль Рассела был найден брошенным в отдалённом районе Долины Смерти. У машины лопнул радиатор. Внутри лежали чемодан и другие вещи исследователей. Но сами они бесследно исчезли.

Замурованный вход

Среди слушателей Хилла были археологи, которые весьма скептически отнеслись к его рассказу. Но со временем стали известны другие детали, которые заставили отнестись к этому более внимательно.

Ещё за десять лет до Рассела и Бови золотоискатель по имени Уайт выступил с заявлением, что наткнулся на "затерянное королевство".

По словам Уайта, он упал в провал в заброшенной шахте в районе перевала Вингейт, что в юго-западной части Долины Смерти, и очутился в подземном туннеле. В огромных залах лежали мумии людей в кожаных одеждах и стопки золотых слитков.

Уайт смог выбраться оттуда. Позднее он привёл в это место команду охотников за сокровищами, но вход в туннель уже оказался замурован.

Так или иначе, проверить подлинность этих историй сегодня невозможно. В наши дни окрестности перевала Вингейт, где предположительно располагается вход в таинственные пещеры, это территория правительственного Центра военно-морского оружия в Чайна-Лейк, и доступ для обычных граждан туда запрещён.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы сша история калифорния археология
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