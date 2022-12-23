Демонический кот посещает Белый дом накануне кризисов

В американском Белом доме, по слухам, полно привидений. Но самое жуткое из них — это призрак чёрного кота по кличке DC, что означает Demon Cat, или Демонический Кот.

Мышелов из президентского склепа

Дэниэль Коэн в своей книге "Фантомы животных" сообщает, что это фантом одного из трёх десятков котов, которых в 1800 году запустили в туннели под Капитолием для ловли мышей и крыс, расплодившихся там без меры.

После своей кончины животное, мол, так и не захотело покидать стены полюбившегося ему убежища. А убежище это — подвальный склеп, который некогда должен был стать местом погребения первого президента США, генерала Джорджа Вашингтона.

Но в итоге проект слишком долго обсуждался. Вашингтон ушёл с президентского поста за два года до смерти и был похоронен не в подвале Капитолия, а в фамильном склепе своей семьи, расположенном в усадьбе Маунт-Вернон. Впоследствии его хотели всё же перезахоронить в Капитолии, однако приёмный сын Джорджа — Джон Вашингтон — ответил решительным отказом.

Наводящий ужас

По рассказам, сначала дух показывается очевидцам в виде маленького чёрного котенка или имеет размер с обычную домашнюю кошку, но, если приблизиться к нему, то он становится величиной с тигра. У него огромная пасть и горящие в темноте кроваво-красным светом глаза.

Свидетелей появление DC повергает в ужас. Некоторые из повстречавшихся с ним теряли сознание, а один человек даже скончался в больнице от сердечного приступа.

В одних случаях кот растворялся в воздухе, а в других — набрасывался на людей, оставляя на их телах с трудом заживающие царапины. Несколько раз в него стреляла охрана, но, естественно, призракам пули не страшны.

Предвещающий бедствия

Появление DC, как говорят, знаменует бедствия национального масштаба. Его будто бы видели

в 1865 году накануне убийства Авраама Линкольна,

в 1881 году, когда был застрелен президент Джеймс Гарфильд,

а также в 1901 и 1963 годах, перед тем как были убиты соответственно Уильям Мак-Кинли и Джон Кеннеди.

Появлялся он и перед финансовым кризисом 1929 года, войной во Вьетнаме, трагедией 11 сентября 2001 года и некоторыми другими драматическими событиями. Мелькает якобы DC в Белом доме и в периоды, когда власть переходит от одного президента к другому.

В 1898 году в Капитолии взорвался газ. Множество находившихся в здании людей утверждали, что перед этим видели огромного призрачного кота, который убегал из Капитолия, оставляя следы на свежем бетонном покрытии.

Совершенно непонятно, почему самый обычный кот после смерти превратился в такого монстра глобального значения. Правда, существует предание о том, что животное было убито. Кем, зачем? На этот вопрос ответа нет, это просто предположение. Но если кот умер не своей смертью, то он вполне мог стать слугой ада. Хотя, может быть и другой вариант: это вообще не кот, а в самом деле некая демоническая сущность, которая только выглядит похожей на кота!

Бред пьяного охранника?

Последняя официально зафиксированная встреча с гигантским котом состоялась в 40-е годы прошлого века, в последние дни или сразу после Второй мировой войны.

Впрочем, по словам Стива Ливенгуда, главного гида Исторического общества Капитолия Соединённых Штатов, современные рассказы о DC не имеют к призраку никакого отношения.

Установлено, что одного из охранников Капитолия в нетрезвом состоянии лизнула одна из местных кошек, а ему вдруг привиделось, что это было чудовище гигантских размеров, о чём охранник доложил своему начальнику.

Неизвестно, поверил тот россказням подчинённого или нет, но подвыпивший мужчина был отправлен домой — вроде как лечиться от переутомления. По поводу происшествия был написан рапорт. Речь идёт о том самом инциденте, относящемся к 40-м годам. С тех пор охранники, время от времени, специально сообщали о встречах с Демоническим котом, чтобы получить выходной. Но потом это прекратилось.

Откуда же взялись слухи о более поздних происшествиях, связанных с Демоническим Котом? Может, призрак всё-таки настоящий? Кстати, наступающий 2023 год по восточному календарю является не только годом Кролика, но и Кота, а ситуация в мире и США не самая стабильная, так что DC вполне ещё может дать о себе знать.