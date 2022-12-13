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Ирина Шлионская

Мальчик предсказал, что его мать родит двойню

Непознанное » Человек

У детей часто проявляются паранормальные способности, которые исчезают с возрастом. Некая Ребекка Вульф поведала в соцсетях, что её старший сын нарисовал их с мужем будущих младших детей, когда их ещё не было даже "в проекте".

Мальчик предсказал, что его мать родит двойню

Души близнецов

На рисунке синим фломастером изображены сам мальчик, его младшая сестрёнка и родители. Однако, над их головами красным фломастером нарисованы два перевернутых маленьких ребёнка.

Несколько месяцев спустя после появления этого рисунка Ребекка обнаружила, что беременна и в положенный срок родила двойняшек. Когда женщина поняла, что, видимо, именно их её сын изобразил на своём рисунке, она сильно испугалась, ведь он не мог ничего знать об этом за год до рождения новых детей.

Увидев в соцсетях пост, автор которого призывал родителей делиться самыми пугающими историями про своих детей, Ребекка разместила там копию рисунка. Под ней быстро появилось множество комментариев.

"Когда я смотрю на это изображение, мне кажется, что ваш сын нарисовал, как души двойни прибывают в этот мир", — пишет один из пользователей.

Замужество в прошлой жизни и тест на беременность

Другие пользователи поделились в ответ похожими историями. Так, одна женщина сообщает:

"Когда моей дочери было четыре или пять лет, она утверждала, что раньше была замужем за мужчиной по имени Брэд Хаффингтон, который пропал в море".

Ещё одна поведала, что её четырёхлетний ребёнок подарил ей воздушный шарик и сказал, что она может хранить его, пока будет беременна. Женщина очень удивилась и спросила, когда же она забеременеет. Ребёнок ответил, что через пять дней, и убежал. До этого женщина и её муж в течение трёх лет пытались зачать второго ребёнка, и за эти годы у рассказчицы случилось три выкидыша. Вскоре тест на беременность показал положительный результат. Правда, ещё неизвестно, удастся ли женщине доносить плод на этот раз.

Контакт с информационным полем

Это далеко не единичные случаи. Многие родители рассказывают что-то необычное о своих детях. Одни вдруг "вспоминают" свои прошлые воплощения (кстати, нередко это подтверждается), другие способны читать мысли окружающих или знать о том, чего они знать никак не могут.

Парапсихологи полагают, что дети способны считывать информацию о прошлом и будущем из так называемых "Хроник Акаши". Этим индуистским термином эзотерики называют предположительно существующее информационное поле мироздания, где содержатся сведения обо всём, что происходит во Вселенной. Именно к нему "подключаются" провидцы и телепаты.

У кого-то это происходит спонтанным путём, кто-то овладевает соответствующими практиками. В детстве эти каналы часто открыты, но с возрастом большинство из нас утрачивают эту способность и превращаются в обычных смертных.

Есть даже гипотеза о том, что гадалки и астрологи на самом деле получают информацию именно из "Хроник Акаши", а карты или гороскопы являются лишь "ключом", который открывает путь к вселенскому информационному континууму.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы дети беременность
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