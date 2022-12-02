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Ирина Шлионская

Если другие разумные цивилизации существуют, они не будут выходить с нами на связь

Непознанное » Уфология

Уфологи постоянно ведут разговоры о контактах с инопланетными цивилизациями. А что думают на эту тему учёные? Большинство убеждены, что на других планетах тоже существует разумная жизнь, но пока нет никаких доказательств, что наши братья по разуму готовы к контакту. И одно из объяснений этому некогда предложил знаменитый Константин Эдуардович Циолковский.

Если другие разумные цивилизации существуют, они не будут выходить с нами на связь

Никаких доказательств!

Только в нашей Галактике насчитывается порядка 50 миллиардов планет, по характеристикам близких к Земле. Среди этих параметров —

  • размеры,
  • освещённость,
  • возможное наличие воды и атмосферы…

Поскольку возраст многих из них достигает миллиардов лет, то, согласно теории вероятности, хотя бы на отдельных планетах должны были за этот срок возникнуть разумные цивилизации. Ведь на Земле же это случилось!

Другое дело — как доказать наличие таких цивилизаций?

Существует такая наука, как палеоуфология. Она отслеживает различные древние артефакты, которые могут быть связаны с визитами на Землю гостей из космоса. Например, некоторые наскальные рисунки изображают объекты, похожие на летательные аппараты, и существ, которые, вроде бы, одеты в скафандры. Но это наша интерпретация. Возможно, там изображено совсем другое. Наши отдалённые предки могли таким образом просто зафиксировать свои представления о божествах.

Неопознанные летающие объекты, которые наблюдают и в наши дни, тоже нельзя считать свидетельствами в пользу вмешательства в нашу жизнь инопланетных пришельцев.

  1. Часто их невозможно идентифицировать.
  2. Даже когда люди рассказывают о контактах с НЛО и гуманоидами, есть масса альтернативных версий: скажем, это им привиделось, или приснилось, или это какие-то мистификации, эксперименты, и т. д., и т. п.

Почему сигналы не повторяются?

Периодически поступает информация о каких-то вспышках и радиосигналах, которые энтузиасты сразу же выдают за попытки дружественных цивилизаций выйти с нами на контакт.

15 августа 1977 года на Земле был зафиксирован мощный узкополосный сигнал в радиодиапазоне. Об этом событии впоследствии много писали разные издания, в том числе и в постсоветской России.

Однако, эксперты считают, что если бы таким образом нам хотели подать знак представители населения других планет, они бы ещё не раз повторили передачу сигнала. Он, скорее всего, имеет естественное происхождение и является какой-то радиоаномалией.

Ещё не доросли до контакта!

Тем, кто верит в скорый контакт с внеземными цивилизациями, следует обратиться к трудам "отца русской космонавтики" К. Э. Циолковского. Ещё в 30-е годы прошлого века он проанализировал ситуацию с контактами и пришёл к заключению, что инопланетяне не станут "раскрывать" перед нами своё присутствие. Почему?

Если уж цивилизация способна посылать информацию на такие расстояния (а в ближнем к нам космосе точно нет населённых планет) или отправлять свои корабли в дальние космические путешествия, значит, она достигла очень высокого уровня научно-технического прогресса.

В таком случае разрыв между этой цивилизацией и нашей, которая все ещё не долетит даже до Марса, очень велик. И в перспективе такие контакты могут навредить обеим цивилизациям — с точки зрения нарушения естественного развития, экологии и прочего.

Не исключено, что пришельцы всё-таки наблюдают за нами, но так, чтобы наши шансы обнаружить их присутствие были минимальны. И какое-то общение с ними будет возможно, только когда мы сумеем вырваться за пределы Солнечной системы и устремиться к далёким звёздам. Но пока нам хватает проблем и на своей планете. Так что, по мнению Циолковского и большинства современных исследователей, пройдёт не одно столетие, а то и тысячелетие, пока такой контакт теоретически не сможет состояться.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы наука космос ученые исследование
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