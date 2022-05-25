В Китае обнаружен проход в мир гномов

Необычную находку сделали в мае ученые Китая. По данным информационных агентств в провинции Хубэй был открыт гигантский провал, в почве которого исследователи обнаружили гигантские деревья. Данное обстоятельство позволило предположить, что легенды о подземной стране на территории Китая имеют под собой реальную основу.

Подземный мир

Карстовые провалы почвы — достаточно частое явление, встречающееся во многих областях планеты. Но еще никогда данные геологические процессы не приводили к столь удивительным открытиям, как в мае этого года. Спустившись на дно воронки, китайские ученые увидели на глубине 192 метров деревья, чья высота достигала 40 метров. Причем, это были растения, не встречающиеся на поверхности Земли.

На данный момент, исследования карстового провала продолжаются. Ученые не исключают, что в пещерах, ведущих из провала вглубь планеты, могут обитать неизвестные науке животные и насекомые. Возможно, даже раса человекообразных существ, которые в европейской мифологической традиции известны как гномы, а в китайских преданиях носят имя — ктоны. Самое интересное, что около двадцати лет назад цивилизацию ктонов обнаружили горняки, которые провели в подземном мире несколько лет и сумели вернуться обратно.

Там, где живут ктоны

В феврале 2003 года СМИ Китая сообщили об обрушениях в шахте Цзиси. В ходе аварии пострадало 14 горняков, но на поверхность были подняты тела лишь 12 из них. Предполагалось, что остальных двух шахтеров, Лао Пэня и Ван Ху, просто не нашли. Согласно китайскому законодательству, семьи погибших и пропавших без вести горных рабочих получили государственную компенсацию.

Прошло пять лет. Неожиданно власти того района, где проживали горняки, чьи тела не были найдены, узнали, что Ван Ху в 2008 году вернулся в родные края и построил новый дом. Поскольку семье шахтера ранее была выплачена компенсация, чиновники пришли к бывшему горняку, чтобы узнать обстоятельства его чудесного спасения. История оказалась просто фантастической.

Когда произошел обвал, Лао Пэнь и Ван Ху сумели укрыться в боковом проходе и выжить. Однако, путь наверх для них был отрезан. Три дня горняки скитались по подземным лабиринтам, пока не встретили невысоких людей, которые захватили их в плен. Странные существа вывели китайцев в огромную просторную подземную пещеру, где располагалось их королевство. Чужакам было предложено остаться жить в подземном мире народа ктонов, как себя называли карлики. Питался местный народ грибами, которыми их щедро снабжали подземные пещеры.

Под воздействием необычного питания и лекарств ктонов китайцы поправили здоровье, у них даже выросло по нескольку дополнительных зубов. Как утверждал Ван Ху, ктоны знали письмо, умели обрабатывать металлы и драгоценные камни. Со временем Ван Ху решил отправиться домой, тогда как его товарищ захотел остаться жить в пещере. Ктоны не стали задерживать мужчину насильно и вывели на поверхность. Мало того, они дали ему мешочек алмазов.

Самое интересное, что у Ван Ху власти Китая действительно обнаружили на счету внушительную сумму денег, а местный ювелир подтвердил покупку у шахтера партии алмазов. Тем не менее, бывшего горняка объявили сумасшедшим и отправили лечиться на… военную базу! Очевидно, власти Китая не только поверили в данный рассказ, но и хотят проникнуть в подземное царство. Будем надеяться, пещеры в карстовом провале позволят китайским ученым вступить в контакт с представителями таинственной цивилизации ктонов.