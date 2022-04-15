В Патагонии жили великаны, пока не приплыл Магеллан

Существует немало свидетельств, доказывающих, что на земном шаре когда-то обитали цивилизации великанов намного выше человеческого роста. Одна из таких легенд рассказывает о загадочных гигантах Патагонии.

Земля огней

Считается, что впервые с этими существами встретился в 1520 или 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан, прославившийся тем, что ему удалось совершить первое в истории кругосветное путешествие.

Итальянец Пигафетта, который находился на головном адмиральском корабле "Тринидад" и вёл летопись путешествия, сообщает, что после того как Магеллан в поисках прохода из Атлантического в Тихий океан пересёк экватор и очутился в Южном полушарии, его флотилия из пяти кораблей достигла берегов неведомой земли. В наши дни эти земли принадлежат Аргентине.

Они остановились в бухте Сан-Хулиан. Сначала берег казался необитаемым, но внезапно матросы заметили в отдалении какие-то дымы. А по ночам на берегу вспыхивали странные огни. Испанские конкистадоры после этого прозвали неведомый берег Землёй огней.

Встреча с местным великаном

Как-то раз путники увидели странное существо, появившееся на одном из прибрежных холмов. Оно было просто огромного роста, что привело моряков в ужас. Вдруг этот гигант принялся приплясывать и посыпать голову песком. Магеллан понял, что абориген пытается таким образом выразить своё дружелюбие по отношению к незваным гостям. Он велел одному из своих матросов делать то же самое. Это убедило дикаря в мирном настрое пришельцев, и он подошёл близко к чужакам.

Вблизи коренной житель Земли огней ещё больше пугал своим ростом. Самые высокие и крепкие мужчины из команды Магеллана едва доставали ему до пояса. Судя по всему, рост великана составлял около четырёх метров. Его ноги напоминали стволы деревьев.

Несмотря на страх перед гигантом, испанцы решили угостить его своими припасами. Абориген съел полведра сухарей и выпил ведро воды, но, судя по всему, так и не утолил голод. Тогда матросы смеха ради презентовали ему несколько пойманных на кораблях крыс, и дикарь проглотил их прямо живьём.

Он очень обрадовался подаркам конкистадоров, щедро наделившим его всякими безделушками в виде дешёвых бус, зеркалец и других побрякушек. Потом он ушёл и в следующий раз явился с несколькими своими соплеменниками, среди которых были и женщины, тоже великанского роста.

Расплата за коварство

И вот тут-то началась главная драма. Дело в том, что король Испании Карл V, выделивший средства на экспедицию Магеллана, дал адмиралу задание привезти из странствий любые диковины и раритеты, которые встретятся им на пути, желательно в том числе и живых существ, то есть представителей других земных человеческих рас, чтобы можно было изучить их. Поэтому конкистадоры обманом надели на двоих гигантов кандалы и затащили на судно.

Но этот поступок словно отнял у Магеллана удачу. Вскоре на кораблях начались мор и цинга. Двое пленных великанов умерли от голода, а сам Магеллан был убит в стычке с дикарями во время захода на остров Мактан (в районе нынешних Филиппин).

Так что о гигантах известно только из корабельных хроник. Кстати, моряки прозвали их "великоногими" (по-испански это звучало как "патагайо"). А саму Землю огней стали с тех пор именовать Патагонией.

Во всём виноваты европейцы?

Однако есть версия, что первым патагонцев обнаружил вовсе не Магеллан, а арабский путешественник X века Ибн Фадлан. В основном он совершал сухопутные экспедиции, но однажды решился на путешествие по воде. Впоследствии он описал "большеногих" дикарей, обитавших на неизвестном материке, расположенном на другом конце земного шара. По мнению ряда исследователей, речь шла именно о земле, названной Магелланом Патагонией.

О встречах с гигантскими людьми рассказывали и другие мореплаватели.

Так, путешественник XVII века Энтони Книвет и его команда наткнулись на останки дикарей, длина тел которых составляла около 12 футов (чуть больше 3,5 метров). Его современник Уильям Адамс описал в своих путевых дневниках вооружённое столкновение с группой местных жителей. По его свидетельству, они были столь сильны, что швыряли в европейцев огромные валуны, пробивавшие деревянные конструкции судна.

В 1902 году один индеец, живущий в Бельгии, чьи предки когда-то были привезены в качестве рабов из Америки в Европу, дал прессе интервью, в котором поведал о том, что на его родной земле проживали "дикие люди", чей рост превышал человеческий почти вдвое. По его словам, они были сильными воинами и могли в одиночку одолеть любого зверя.

При этом он обвинил в их исчезновении европейцев, которые убивали гигантов либо из страха, либо чтобы потом продать их останки. К середине XVIII века, как утверждает источник, великаны оказались полностью истреблены, а территории, где они жили прежде, заселили соседние племена.

Сегодня гигантов Патагонии считают персонажами из области мифологии и фольклора. Но понятно, что никто не захочет признавать свою роль в их исчезновении.

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